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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशरजील इमाम के चाचा की CM नीतीश कुमार से अपील, 'दिल्ली जा रहे हैं तो इस मामले को...'

शरजील इमाम के चाचा की CM नीतीश कुमार से अपील, 'दिल्ली जा रहे हैं तो इस मामले को...'

Sharjeel Imam News: शरजील इमाम के चाचा ने कहा कि हमारा बच्चा निर्दोष है. मुझे कुछ क्षण के लिए खुशी तो हुई है कि हमारा बच्चा कम से कम घर तो आया. शरजील की पैरोल अवधि आज खत्म हो गई है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 30 Mar 2026 05:16 PM (IST)
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2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम की सोमवार (30 मार्च) को पैरोल अवधि खत्म हो गई और वो तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए बिहार के जहानाबाद स्थित अपने पैतृक गांव से दिल्ली लौट आया. इस बीच शरजील इमाम के चाचा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका बच्चा निर्दोष है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि जब वो दिल्ली जा रहे हैं तो इस मामले को केंद्र सरकार के सामने जरूर उठाएं.

शरजील इमाम के चाचा की नीतीश कुमार से अपील

शरजील इमाम के चाचा ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री, मेरे गार्जियन, बड़े भाई समान और जेडीयू पार्टी के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा, कि जब वो बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, तो वे इस मामले को भारत सरकार के सामने उठाएं और कहें कि मैं उस परिवार को जानता हूं, मैं उस बच्चे को जानता हूं, वह निर्दोष है और इस देश का भविष्य है.''

'कुछ वक्त के लिए खुशी हुई कि हमारा बच्चा घर आया'

उन्होंने ये भी कहा, “उनके चाचा और अभिभावक होने के नाते, मुझे कुछ क्षण के लिए खुशी तो हुई है कि हमारा बच्चा कम से कम घर तो आया, ईद जैसे मौके पर वह आया है और सबसे मिला. मैं अदालत का शुक्रगुजार हूं कि उसने बच्चे को परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका दिया. मुझे लगता है कि यह उचित है.''

शरजील के चाचा ने कोर्ट से इंसाफ की लगाई गुहार

चाचा ने आगे कहा, ''मैं अदालत से न्याय दिलाने का अनुरोध करता हूं, और जो भी न्याय होगा, मैं उसका स्वागत करूंगा. यहां का माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लोग दूर-दूर से उससे मिलने आए. उसने सभी को समझाया. उसने कहा कि जेल में वैसी कोई परेशानी नहीं है, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं. जो अदालत न्याय करेगा, मैं उसका स्वागत करूंगा.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 30 Mar 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Sharjeel Imam Nitish Kumar BIHAR NEWS
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