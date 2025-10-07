सासाराम में बड़ा हादसा, स्कॉर्पियो और टेंपो की टक्कर में 3 लोगों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. गंगहर गांव के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और टेंपो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को स्थानीय पुलिस ने तुरंत सदर अस्पताल सासाराम में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, देर रात एक टेंपो सासाराम से बिक्रमगंज की ओर जा रही थी. उसी समय सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टेंपो में सीधे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए और सवार लोग बुरी तरह फंस गए. आसपास के लोगों ने शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी.

घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई. मृतकों की पहचान बिक्रमगंज के करमैनी खुर्द गांव निवासी श्रीकांत प्रसाद और किशोर पासवान, जबकि तीसरे मृतक की पहचान नोखा निवासी स्वर्गीय ललन प्रसाद के पुत्र आशीष कुमार के रूप में की गई है. इन तीनों की मौत की खबर मिलते ही दोनों गांवों में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

स्कार्पियो सवार हादसे के बाद फरार

हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार सभी लोग वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए. हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया और गुस्से में उसकी पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर नोखा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ से युवक को छुड़ाकर हिरासत में ले लिया. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

नोखा थाने के सब-इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और दो घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेजा गया है.

पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. वहीं, पुलिस ने बताया कि फरार स्कॉर्पियो चालक की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

इस दर्दनाक हादसे के बाद गंगहर गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दुर्घटनास्थल पर स्पीड ब्रेकर लगाने और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.