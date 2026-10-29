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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलोकतंत्र की सुखद तस्वीर! BJP प्रत्याशी ने RJD उम्मीदवार को लगाया गले, दी बधाई

लोकतंत्र की सुखद तस्वीर! BJP प्रत्याशी ने RJD उम्मीदवार को लगाया गले, दी बधाई

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हारने वाले बीजेपी के प्रत्याशी सर्वेश कुमार ने आरजेडी के विजेता उम्मीदवार अनिल झा को जीत की बधाई दी. साथ ही तारीफ करते हुए उन्हें गले भी लगाया.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Oct 2026 08:39 PM (IST)
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बिहार में एमएलसी चुनाव नतीजों के बाद सियासत का बेहद ही सुकून देने वाला रंग भी नजर आया. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव रिजल्ट में RJD के अनिल झा ने बीजेपी के उम्मीदवार सर्वेश कुमार को मात दी. चुनाव में मिली हार के बावजूद सर्वेश कुमार ने न सिर्फ अनिल झा को जीत की बधाई दी बल्कि गले भी लगाया.

बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी सर्वेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''लंबे समय से प्रतिबद्व और संवेदनशील राजनीति करने वाले अनिल झा को जीत मिली है. सभी लोगों को उनसे सहानुभूति है. करीब 500-600 वोट मुझे कम मिले हैं लेकिन मैं खुश हूं कि अनिल जी जैसे सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता की जीत हुई है. मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 08:35 PM (IST)
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BJP RJD Darbhanga NEWS Bihar MLC Results
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