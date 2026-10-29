लोकतंत्र की सुखद तस्वीर! BJP प्रत्याशी ने RJD उम्मीदवार को लगाया गले, दी बधाई

बिहार में एमएलसी चुनाव नतीजों के बाद सियासत का बेहद ही सुकून देने वाला रंग भी नजर आया. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव रिजल्ट में RJD के अनिल झा ने बीजेपी के उम्मीदवार सर्वेश कुमार को मात दी. चुनाव में मिली हार के बावजूद सर्वेश कुमार ने न सिर्फ अनिल झा को जीत की बधाई दी बल्कि गले भी लगाया.

बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी सर्वेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''लंबे समय से प्रतिबद्व और संवेदनशील राजनीति करने वाले अनिल झा को जीत मिली है. सभी लोगों को उनसे सहानुभूति है. करीब 500-600 वोट मुझे कम मिले हैं लेकिन मैं खुश हूं कि अनिल जी जैसे सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता की जीत हुई है. मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई.''