बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने माफिया भगत यादव और उसके गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. EOU की अलग-अलग टीमों ने बिहार और झारखंड में उसके करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की. शुक्रवार से शुरू हुई यह कार्रवाई शनिवार अहले सुबह तक जारी रही. इस दौरान 73.50 लाख रुपये नकद, जमीन के दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं. नोटों की गिनती के लिए मशीनें तक मंगानी पड़ीं. इस मामले में भगत यादव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

छापेमारी के दौरान EOU को कुल 73.50 लाख रुपये नकद मिले हैं. इसके अलावा जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े 106 निबंधन दस्तावेज, 51 एग्रीमेंट और 38 बैंक खातों के कागजात बरामद किए गए हैं. जांच टीम को जेवर खरीदने से जुड़ी रसीदें भी मिली हैं. इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद नोट गिनने के लिए मशीनें मंगाई गईं.

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ढाई हजार कट्ठा जमीन और मकान होने का खुलासा

EOU के मुताबिक, भगत यादव और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर करीब ढाई हजार कट्ठा जमीन, फ्लैट और मकान होने के सबूत मिले हैं. जांच में सामने आया है कि पिछले 15-16 सालों में 67 निबंधित दस्तावेजों के जरिए बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति अर्जित की गई.

गया के शेरघाटी में एक बेहद कीमती भूखंड भी मिला है. इसका सरकारी मूल्य करीब 28 करोड़ रुपये बताया गया है. जांच एजेंसी को आशंका है कि यह संपत्ति आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई है.

पत्नी और बेटे समेत चार लोग गिरफ्तार

इस कार्रवाई में EOU ने भगत यादव, उसकी पत्नी सुनीता कुमारी, बेटे आर्यन कुमार और सहयोगी रौशन राज को गिरफ्तार किया है. एजेंसी के अनुसार, भगत यादव पिछले 15-16 सालों से आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध संपत्ति जुटा रहा था.

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EOU की टीमों ने गया, बोधगया, पटना और औरंगाबाद के अलावा झारखंड के चतरा में भी छापेमारी की. कुल 10 ठिकानों पर हुई इस कार्रवाई में मिले दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच की जा रही है. एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित अवैध कमाई से कितनी संपत्ति बनाई गई है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं.