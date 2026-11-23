जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश को गाली देने में मजा आता है. महिलाओं के सम्मान और उत्थान को लेकर भी उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा. संजय झा ने कहा कि राहुल गांधी के लिए महिला का मतलब सिर्फ एक परिवार है. उन्होंने NDA सरकार की ओर से महिलाओं के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया.

संजय झा ने बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को राज्य का स्वर्ण काल बताया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की पहचान और सम्मान लौटाया है.

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राहुल गांधी पर महिलाओं के सम्मान को लेकर निशाना

संजय झा ने कहा कि भारत की संस्कृति और सभ्यता में महिलाओं का विशेष सम्मान है. यहां महिलाओं को पूजा जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी महिलाओं के उत्थान को लेकर सही नजरिया नहीं रखते. उनके लिए महिला का मतलब केवल एक परिवार तक सीमित है. संजय झा ने इस दौरान NDA सरकार की ओर से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए किए गए कामों को भी गिनाया.

नीतीश कुमार के 20 साल को बताया स्वर्ण काल

जेडीयू नेता ने नीतीश कुमार के शासनकाल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को नई पहचान दी. राज्य का सम्मान लौटाया. सुशासन दिवस के संदर्भ में भी नीतीश का 20 साल का कार्यकाल बिहार के लिए स्वर्णिम रहा है. उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य में कई ऐसे काम हुए, जिनका असर लंबे समय तक दिखाई देगा.

Patna, Bihar: JD(U) National Working President Sanjay Jha says, "I want to highlight the impact of Nitish Kumar's work. The Bihar Museum has received recognition among the world's top 100 museums and is ranked number one in Asia. Museums in Japan and China have not received similar recognition. The idea behind conceptualising and establishing such a museum was remarkable. Building a museum is one thing, but successfully managing and operating it is another. Today, the museum has earned global recognition and is likely to attract more international tourists to Bihar...'' — IANS (@ians_india) November 23, 2026

बिहार संग्रहालय की वैश्विक पहचान का किया जिक्र

संजय झा ने बिहार संग्रहालय को नीतीश कुमार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया. उन्होंने कहा कि बिहार संग्रहालय को दुनिया के शीर्ष 100 संग्रहालयों में जगह मिली है. एशिया में इसे पहला स्थान मिला है. उन्होंने दावा किया कि जापान और चीन के संग्रहालयों को भी ऐसी मान्यता नहीं मिली है.

उन्होंने कहा कि संग्रहालय की परिकल्पना करना और उसे स्थापित करना बड़ी सोच का नतीजा था. लेकिन उसे सफलतापूर्वक चलाना और उसका प्रबंधन करना भी उतना ही जरूरी है. आज संग्रहालय को वैश्विक पहचान मिली है. इससे बिहार में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

पीएम के पोस्टर फाड़ने पर भी जताई नाराजगी

संजय झा ने प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़े जाने की घटना पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति से बिहार बदनाम हुआ है. जनता इसका हिसाब करेगी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं. इन्हीं लोगों की वजह से बिहार बदनाम होता है.

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