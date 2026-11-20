प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (21 नवंबर, 2026) को बिहार में रहेंगे. वे कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल उद्घाटन करेंगे. इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा गया है. बोर्ड भी लग गया है. इसके नामकरण को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री और बीजेपी को निशाने पर लिया है.

तेजस्वी यादव ने आज (शुक्रवार) एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ सबूत पेश किए. इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति थी कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नामकरण इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी 'अक्षयवट राय' के नाम पर किया जाएगा.

तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा है, "नीतीश कुमार जब पूर्णरूपेण अचेत अवस्था में चले गए तब मैंने विधानसभा में गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से पुन: यही मांग रखी. सरकार ने उत्तर में कहा कि इस सेतु का नामकरण 'गुरु गोविंद सिंह' के नाम पर होगा. अब इसका नामकरण एक जिंदा आदमी के नाम किया गया है जिनकी राजनीति बीजेपी दफन कर चुकी है."

तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सहमति थी कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नामकरण इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी स्व॰ अक्षयवट राय जी के नाम पर किया जाएगा। श्री नीतीश जी जब पूर्णरूपेण अचेत अवस्था में चले गए तब मैंने विधानसभा में “ग़ैर-सरकारी संकल्प” के माध्यम से पुन: यही मांग रखी। सरकार ने उत्तर में कहा कि इस सेतु का नामकरण “गुरु गोविंद सिंह जी” के नाम पर होगा। (सबूत संलग्न) अब इसका नामकरण एक ज़िंदा आदमी के नाम किया गया है जिनकी राजनीति बीजेपी दफ़न कर चुकी है। एक वर्ष दो महीने पूर्व इस पुल का उद्घाटन हो चुका है। एक वर्ष से वाहनों का परिचालन एवं आवागमन शुरू है लेकिन दूसरों के निर्माण कार्यों का बारम्बार फीता काटने के शौक़ीन प्रधानमंत्री फिर इसका उद्घाटन कर फ्री में अपने नाम का शिलापट्ट लगवाना चाहते है। यथार्थ यह है कि इस पुल के निर्णय और निर्माण में केंद्र सरकार का एक फूटी कौड़ी का भी योगदान नहीं, लेकिन मोदी जी को लोकतंत्र की जननी वैशाली और ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती राघोपुर में खड़े होकर कल इस पुल पर फ़ोटो खिंचवानी है। फोटोजीवी! — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 20, 2026

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'फ्री में चाहते हैं अपने नाम का शिलापट्ट'

तेजस्वी का कहना है कि एक साल और करीब दो महीने पहले इस पुल का उद्घाटन हो चुका है. एक वर्ष से वाहनों का परिचालन एवं आवागमन शुरू है, लेकिन दूसरों के निर्माण कार्यों का बारंबार फीता काटने के शौकीन प्रधानमंत्री फिर इसका उद्घाटन कर फ्री में अपने नाम का शिलापट्ट लगवाना चाहते हैं.

तेजस्वी ने कहा कि इस पुल के निर्णय और निर्माण में केंद्र सरकार का एक फूटी कौड़ी का भी योगदान नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की जननी वैशाली और ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती राघोपुर में खड़े होकर कल इस पुल पर फोटो खिंचवानी है. उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें 'फोटोजीवी' कहा.

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