ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी (AICC) ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है .कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिका अर्जुन खरगे की स्वीकृति के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नई सचिव के नियुक्तियों की विस्तृत सूची जारी की है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 81 नए सचिव की नियुक्ति हुई हैं.

इनमें भी बिहार के दो नेता को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. बिहार के तीन नेताओं को प्रभारी सचिव बनाया गया है. पार्टी ने मुख्य संगठनात्मक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से सभी को तैनात कर दिया है.

किन 2 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी?

इस फेरबदल के तहत बिहार कांग्रेस के जिन दो नेताओं को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है, उनमें अजय कुमार पासवान और गुंजन पटेल का नाम शामिल है. इन दोनों नेताओं को मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का प्रभार सौंपा गया है. नई जिम्मेदारी के तहत अजय कुमार पासवान को मध्य प्रदेश और गुंजन पटेल को पश्चिम बंगाल का प्रभारी सचिव बनाया गया है, जहां वो संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे. राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस संगठनात्मक बदलाव से बिहार कांग्रेस के इन दो नेताओं का कद भी बढ़ गया है.

राज्य को मिले 3 नए प्रभारी सचिव

इसके साथ ही बिहार के प्रभारी सचिव भी बदले गये है. केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के अनुसार, शाहनवाज आलम और सुशील पासी की जगह प्रदीप नरवाल, प्रोफेसर प्रकाश सोनावाने और महबूब पाशा को बिहार का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है. ये तीनों नेता अब बिहार में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की देखरेख करेंगे. बिहार के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेवारी मिलने से बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशीत नाथ तिवारी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.