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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के 5 जिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सम्राट सरकार ने दी मंजूरी, 4 शहरों में नए कोर्ट भवन बनेंगे

बिहार के 5 जिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सम्राट सरकार ने दी मंजूरी, 4 शहरों में नए कोर्ट भवन बनेंगे

Samrat Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर मुहर लगी है. मधुबनी, सीवान, पटना, नवादा और औरंगाबाद में प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Jun 2026 06:49 PM (IST)
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बिहार के पांच जिलों में पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही चार जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. बुधवार (24 जून, 2026) को सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी दी है. बुधवार को हुई सम्राट कैबिनेट (Samrat Cabinet) की बैठक में इस पर मुहर लगी है. बैठक में 45 एजेंडे पास हुए हैं.

इन जिलों में विश्वविद्यालय की स्थापनी की घोषणा

  • मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
  • सीवान में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
  • नवादा के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
  • पटना में हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
  • औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी

इन चार जिलों में नए न्यायालय भवनों की स्वीकृति

  • महाराजगंज (सीवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए ₹34.33 करोड़ की स्वीकृति
  • मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए ₹53.02 करोड़ की स्वीकृति
  • बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन (G+7) निर्माण के लिए ₹39.04 करोड़ की स्वीकृति
  • रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए ₹38.38 करोड़ की स्वीकृति

यह भी पढ़ें- बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर पर इस नेता के बयान से मची खलबली, 'जब से सम्राट चौधरी…'

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न्यायिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी, न्यायिक कार्यों में गति आएगी तथा आम नागरिकों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. 

छपरा सीवरेज नेटवर्क के लिए 76.48 करोड़ स्वीकृत

दूसरी ओर बिहार में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए ₹76.48 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इस परियोजना के क्रियान्वयन से छपरा शहर में सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

यह भी पढ़ें- 'जब सरेंडर कर दिया तो तुमने क्यों मारा', CM सम्राट की पुलिस को JDU ने लताड़ा!

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Jun 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Bihar Cabinet Samrat Choudhary BIHAR NEWS Samrat Cabinet
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