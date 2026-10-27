नालंदा: भारत-न्यूजीलैंड रग्बी सीरीज का आज आगाज, CM सम्राट करेंगे उद्घाटन

बिहार के खेल इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. नालंदा जिले के राजगीर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रग्बी मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रग्बी सीरीज का आगाज होगा. इस आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों में काफी उत्साह है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. दोनों देशों के खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस मुकाबले को काफी अहम माना जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय रग्बी सीरीज के उद्घाटन समारोह को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. कार्यक्रम में केंद्र और बिहार सरकार के कई प्रमुख मंत्रियों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और खेल जगत से जुड़े लोग शामिल होंगे. भारत में न्यूजीलैंड के कार्यवाहक उच्चायुक्त मैट आयर्स भी समारोह में मौजूद रहेंगे.

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कार्यक्रम की शुरुआत भारत और न्यूजीलैंड के राष्ट्रगान से होगी. इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अंतरराष्ट्रीय रग्बी टूर्नामेंट के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा करेंगे. इस आयोजन के जरिए बिहार को अंतरराष्ट्रीय खेलों के मानचित्र पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है.

शाम 4:20 बजे भारत और न्यूजीलैंड की टीमों में मुकाबला

उद्घाटन समारोह के बाद शाम 4:20 बजे भारत और न्यूजीलैंड की अंडर-20 पुरुष टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में दोनों देशों के युवा खिलाड़ी मैदान पर अपनी प्रतिभा और दमखम दिखाएंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलने से खिलाड़ियों को भी अपना कौशल दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा.

मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुति 'हाका' पेश करेगी. यह न्यूजीलैंड की माओरी संस्कृति से जुड़ी एक खास परंपरा है, जिसमें खिलाड़ी सामूहिक रूप से अपने अंदाज में प्रस्तुति देते हैं. इस दौरान खिलाड़ियों का जोश और टीम की एकजुटता देखने को मिलती है.

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हाका प्रस्तुति के बाद मैदान पर दोनों टीमों के बीच मुकाबला शुरू होगा. इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही, राजगीर में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से बिहार के खेल बुनियादी ढांचे और पर्यटन को भी नई पहचान मिल सकती है.