नवादा: पति के 6 टुकड़े कर फेंका था शव, अब पत्नी को मिली उम्रकैद की सजा

बिहार के नवादा में पति की हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने पत्नी सरिता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उसे सात साल की सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

पुलिस के मुताबिक, सरिता ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर पति सुनील रजक की हत्या की साजिश रची थी. हत्या के बाद शव के टुकड़े कर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिए गए थे. इस मामले में फोन कॉल की जांच से पुलिस को अहम सुराग मिले थे.

2024 का है मामला

यह मामला रोह थाना क्षेत्र के बरापांडेया गांव का है, जहां 12 मार्च 2024 को पुलिस को बरापांडेया और सुंदरा के बीच सड़क किनारे एक आहर में बोरे में शव पड़े होने की सूचना मिली. तत्कालीन थानाध्यक्ष बसंत कुमार मौके पर पहुंचे थे. बोरे में एक व्यक्ति का धड़ मिला. उसका सिर, दोनों हाथ और पैर गायब थे. बाद में आसपास के खेतों से शरीर के बाकी हिस्से भी बरामद किए गए. कपड़ों और चप्पल के आधार पर सरिता ने शव की पहचान अपने पति सुनील के रूप में की.

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पति के लापता होने की शिकायत लेकर पहुंची थी पत्नी

इस मामले का एक हैरान करने वाला पहलू यह था कि पति के लापता होने के बाद सरिता खुद रोते हुए थाने पहुंची थी. उसने पुलिस को बताया था कि सुनील तीन दिनों से गायब है. शुरुआत में पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ. हालांकि, जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को उसकी भूमिका पर संदेह हुआ.

फोन कॉल डिटेल से खुला साजिश का राज

पुलिस जांच के मुताबिक, सरिता की पहचान रजनीश कुमार विश्वकर्मा से वेल्डिंग की दुकान के जरिए हुई थी. बाद में उसकी बातचीत सुजीत कुमार सिंह उर्फ सूरज से भी होने लगी. पुलिस ने फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और गुप्त सूचना के आधार पर जांच की. आरोप था कि तीनों ने मिलकर सुनील की हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने सरिता और रजनीश को गिरफ्तार किया. सुजीत को महाराष्ट्र के पालघर जिले के नायगांव से पकड़ा गया.

अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को 26 मार्च 2024 को जेल भेजा गया था. अब सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बीते सोमवार (26 अक्टबर) को सरिता देवी को आजीवन कारावास, सात साल की सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद नवादा के इस हत्याकांड की फिर चर्चा हो रही है.

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