बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी ने रविवार (14 दिसंबर) को नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. इस बीच उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि यह बिहार के लिए गौरव का क्षण हैं. एक कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है.