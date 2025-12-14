एक्सप्लोरर
नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो बोले सम्राट चौधरी, 'ये बिहार के लिए गौरव का क्षण'
Nitin Nabin BJP: भारतीय जनता पार्टी ने पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है. इस बीच बिहार के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रिएक्शन दिया है.
बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी ने रविवार (14 दिसंबर) को नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. इस बीच उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि यह बिहार के लिए गौरव का क्षण हैं. एक कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है.
