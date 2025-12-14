बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ऐसा रहा है सियासी सफर

भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर दी है. पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को कार्यभार सौंपा है. नितिन नबीन लंबे समय राजनीति में सक्रिय हैं. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बीजेपी की ओर से जानकारी दी गई है.

इस समय नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री हैं. इनके पिता नबीन किशोर सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं. पिता के अलावा खुद नितिन नबीन सक्रिय नेता के रूप में बिहार की राजनीति में उभर कर आए हैं. आइए जानते हैं नितिन नबीन का सियासी सफर कैसा रहा है? और वह किस समाज से आते हैं.

कौन हैं नितिन नबीन ?

नितिन नबीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं. वह पूर्व विधायक दिवंगत नबीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं. नितिन नबीन कायस्थ हैं. इसके साथ ही बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में एक भरोसेमंद और प्रभावी नेता हैं. पिता के बाद उन्होंने अपनी विरासत को संभालने की शुरुआत की.

कैसा रहा नितिन नबीन का सियासी सफर ?

अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो नितिन नबीन इस बार बिहार में पांचवीं बार विधायक बने हैं. वह 2010 से बांकीपुर विधानसभा से विधायक हैं. साथ ही बीजेपी युवा विंग के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं. इसके बाद लगातार उन्होंने बिहार में विधायक के पद पर अपना कब्जा कायम रखा.

पिता के निधन के बाद संभाली सियासी विरासत

नितिन नबीन ने 2006 में उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. पिता के निधन के बाद उन्होंने सियासी विरासत को संभाला है. इसके बाद 2010, 2015 और 2020 के बाद अब 2025 में भी जीत का परचमा लहराया है. पहली बार 9 फरवरी 2021 को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें पथ निर्माण मंत्री बनने का मौका मिला था. इस बीच बीजेपी की ओर से उन्हें अब एक और नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने की जिम्मेदारी दी है.