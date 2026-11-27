जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से अब पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने पर प्रतिक्रिया दी है. शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को मीडिया ने इसको लेकर उनसे सवाल किया. इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आनंद मोहन क्यों रिहा हुए और क्यों रिहाई रद्द हुई.

पीके ने कहा कि ये सरकार और कोर्ट को बताना है. कानून संगत सही बात होनी चाहिए. सरकार सुविधा अनुसार नियमों को तोड़ेगी, कानून के साथ खिलवाड़ करेगी, तो समस्या होगी.

पीके ने तेजस्वी यादव को घेरा

आनंद मोहन पर आए फैसले को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा था. यहां तक कहा था कि यह लोग फंसाते भी हैं और अपनी सहूलियत से बचाते भी हैं. तेजस्वी के बयानों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस आनंद मोहन की चर्चा कर रहे हैं जब उनको जेल से निकालने के लिए कानून बना उस वक्त तेजस्वी यादव खुद सरकार में थे.

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पीके ने कहा, "अगर सरकार कानून का उपयोग सत्ता मजबूत करने या विरोधियों को कमजोर करने के लिए कर रही है तो उसके भागी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी भी है…"

विधानसभा पहुंचे थे प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने उक्त सारे बयान तब दिए जब वे विधानसभा पहुंचे थे. पीके ने शुक्रवार को विधानसभा भवन में सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तीन विषयों पर चर्चा हुई है. पहला सदन कम से कम 190 दिन चले, दूसरा सरकार जो सदन में आश्वासन देती है उसपर अमल नहीं होता है तो कार्रवाई हो, तीसरा विभाग-अधिकारी ने गलत उत्तर दिया तो उनपर कार्रवाई हो.

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