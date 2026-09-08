तेज प्रताप यादव की पार्टी में प्रिया सिंह की एंट्री, जानिए कौन हैं?

बिहार की राजनीति में प्रिया सिंह वत्स का नाम चर्चा में है. जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने उन्हें बीते सोमवार (07 सितंबर, 2026) को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है. नियुक्ति के बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर प्रिया सिंह वत्स कौन हैं और तेज प्रताप ने उन पर इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया है.

प्रिया सिंह वत्स सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं. जानकारी के मुताबिक, वह सामाजिक आंदोलनों, डिजिटल कंटेंट और आर्ट क्रिएशन से भी जुड़ी रही हैं. उनका राजनीतिक सफर कई दलों और संगठनों से होकर गुजरा है.

वह मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) की प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुकी हैं. इसके अलावा वह श्री राजपूत करणी सेना में महिला प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं.

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सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय

प्रिया सिंह वत्स सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों को लेकर भी मुखर रही हैं. हाल में भोजपुर के बिलौटी गांव में युवक भरत तिवारी की कथित पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद वह उनके पैतृक गांव पहुंची थीं. उन्होंने परिवार से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिया था. पटना के बंटी यादव हत्याकांड में भी वह परिजनों के साथ खड़ी नजर आई थीं और न्याय की मांग उठाई थी.

जनशक्ति जनता दल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए प्रिया सिंह वत्स जी को सांगठनिक अनुभव, वाकपटुता और पार्टी की नीतियों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को देखते हुए आपको जनशक्ति जनता दल का 'राष्ट्रीय प्रवक्ता' नियुक्त किया जाता है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी इस नियुक्ति से पार्टी… pic.twitter.com/rJUE1Z5JPW — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) September 7, 2026

RJD-कांग्रेस नेताओं के साथ भी दिखीं

प्रिया सिंह वत्स की राजनीतिक सक्रियता सिर्फ एक दल तक सीमित नहीं रही. उनकी तस्वीरें आरजेडी कार्यालय और तेजस्वी यादव के साथ मंच पर भी सामने आती रही हैं. कांग्रेस नेताओं और श्याम रजक के साथ भी उनकी तस्वीरें रही हैं. VIP में रहते हुए उन्होंने बांकीपुर में प्रशांत किशोर की पार्टी को हराने जैसे मुखर राजनीतिक बयान भी दिए थे.

तेज प्रताप यादव ने जताया भरोसा

प्रिया सिंह वत्स की नियुक्ति की जानकारी खुद तेज प्रताप यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने कहा कि सांगठनिक अनुभव, वाकपटुता और पार्टी की नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रिया सिंह वत्स को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है. तेज प्रताप ने उम्मीद जताई कि उनकी नियुक्ति से पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी. उन्होंने प्रिया को जिम्मेदारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने की शुभकामनाएं भी दीं.

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