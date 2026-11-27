बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दिया. तत्कालीन गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जी कृष्णय्या हत्याकांड में कोर्ट ने यह फैसला लिया. अदालत ने आनंद मोहन को 1 महीने में सरेंडर करने का आदेश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट की हत्या के दोषी को प्रीमैच्योर रिलीज के योग्य ठहराने वाली बिहार सरकार की नीति को गलत ठहराया. अब उस पर बिहार में सियासत भी होने लगी है. आरजेडी सांसद और राजपूत समाज से आने वाले नेता सुधाकर सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

उन्होंने कहा, "विधायिका को देखना होगा और सरकार में बैठे लोगों को भी देखना होगा कि अगर न्याय व्यक्ति पर तय होने लगे तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी. आनंद मोहन के साथ जो हुआ यह भविष्य में एक नजीर पेश होगा कि सजा काटने के बाद भी जेल जाना पड़ता है."

सुधाकर सिंह ने आनंद मोहन को लेकर क्या कहा?

सुधाकर सिंह ने कहा कि आनंद मोहन की जेल से बाहर आने की प्रक्रिया विधानसभा द्वारा पारित कानून के जरिए हुआ थी और वह कानून सभी के लिए था, न कि सिर्फ आनंद मोहन के लिए, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है वह विधायिका की स्वीकृति को आनंद मोहन के जरिए चुनौती दिया गया है.

आजीवन कारावास की सजा में 14 साल की सजा काटने के बाद बाहर आने का अधिकार बनता है और वह 16-17 साल सजा काटकर बाहर आए हैं उनकी सजा माफ नहीं हुई थी. उनके बाहर आने में एक छोटा सा कानून आड़े आ रहा था तो उसके एवज में एक कानून पास किया गया था.

आनंद मोहन को लेकर सवाल पर क्या बोले सुधाकर सिंह?

सरकार के खिलाफ आनंद मोहन लगातार बोल रहे थे क्या इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा है? इस सवाल के जवाब पर सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं भी तो बहुत कुछ सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं क्या मुझे जेल होगा. यह बड़बोलेपन का विषय नहीं है. यह विषय कानून के लागू होने का है. सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल देगा तो उसको जेल हो जाएगा. यह तो नया नियम बनाया जा रहा है. तब तो विपक्ष का कोई रोल ही नहीं रह जाता.

उन्होंने आगे कहा कि अभी के कानून में यह साफ लिखा हुआ है कि जिसने 14 साल की सजा काट ली उसके बाद सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है. कहीं यह नहीं लिखा है कि प्रभावित पक्ष की बात पर निर्णय लेना है. सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि सरकार के फैसले को कोर्ट द्वारा रद्द कर देना, लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह सरकार की सहमति से किया गया है.

जो सरकार का समर्थन करेगा उसे छूट रहेगी- सुधाकर सिंह

सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि जो वोट देगा, जो सरकार का समर्थन करेगा, उसे पूरी छूट रहेगी. वहीं, जो सरकार का विरोध करेगा, तो अनंत सिंह और आनंद मोहन सिंह जेल में रहेंगे. अगर सरकार के समर्थन में है, तो भगवान के बराबर है और विरोध में है तो रावण के बराबर है.

उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी और जेडीयू पर कुछ नहीं बोलना है. जब सरकार ने कानून बनाया और पास किया, तो उसे लागू करना सरकार का काम है. सरकार विधानसभा में पारित कानून की रक्षा करती है, तो जब यह कानून पारित हो गया तो उसे कैसे खत्म किया जा सकता है. विधानसभा में पारित कानून किसी पार्टी का नहीं होता है.

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