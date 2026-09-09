Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग-मांझी के बाद आरक्षण पर अब CM सम्राट की दो टूक, साफ किया स्टैंड

चिराग-मांझी के बाद आरक्षण पर अब CM सम्राट की दो टूक, साफ किया स्टैंड

बिहार में आरक्षण पर विवाद के बीच CM सम्राट ने कहा कि हर वर्ग के गरीब को आरक्षण लाभ मिलना चाहिए. इससे पहले आरक्षण पर एनडीए के नेता जीतन राम मांझी और चिराग ने एक-दूसरे पर जमकर हमला बोला था.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 09 Sep 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में आरक्षण को लेकर एनडीए के बीच बीते दिनों खूब घमासान रहा. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष सुमन और चिराग पासवान के बीच खूब जुबानी तीर चले. संतोष ने कोटे के अंदर कोटा की मांग तो चिराग ने इसका विरोध किया. अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है.

एएनआई के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से बनी थी. उन्होंने कहा कि बीजेपी की आरक्षण को लेकर अपनी स्पष्ट विचारधारा रही है और पार्टी ने समय-समय पर आरक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलित और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की थी बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा. उन्होंने दावा किया कि उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाशपति मिश्र ने इस कदम का समर्थन किया और विधेयक पारित कराने में सहयोग किया.

यह भी पढ़ें- Exclusive: बांकीपुर में कैसे हारी बीजेपी? पहली बार खुल कर बोले सीएम सम्राट चौधरी

मंडल कमीशन पर बीजेपी की भूमिका

मुख्यमंत्री ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं. उनके मुताबिक, उस समय एलके आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने अपने 83 सांसदों के समर्थन के जरिए इस व्यवस्था को लागू कराने में भूमिका निभाई थी.

बोले- गरीबों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए

सम्राट चौधरी ने आरक्षण के आर्थिक पहलू पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग और OBC में भी एक निश्चित आय सीमा से अधिक कमाने वालों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाता है. उनका तर्क था कि गरीब व्यक्ति चाहे सामान्य वर्ग से हो या OBC से, उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि दलित समुदाय के साथ सदियों तक हुए सामाजिक शोषण को देखते हुए उनके लिए आरक्षण जारी रहना चाहिए.

चिराग-मांझी विवाद के बीच आया बयान

सम्राट चौधरी का यह बयान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच आरक्षण को लेकर सामने आए मतभेदों के बीच आया है. मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन आरक्षण में उपवर्गीकरण यानी कोटे के भीतर कोटा लागू करने की मांग कर चुके हैं. उनका कहना है कि आरक्षण का लाभ सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों तक पहुंचना चाहिए.

वहीं चिराग पासवान ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण का विरोध किया है. उनका कहना है कि SC/ST आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव और छुआछूत है, आर्थिक स्थिति नहीं. उन्होंने आरक्षण में बदलाव की मांग करने वालों से अपने पदों से इस्तीफा देने तक की बात कही थी.

यह भी पढ़ें- 'राजनीति से संन्यास लेना पसंद करूंगा', CM सम्राट का बड़ा बयान

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 09 Sep 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Exclusive: बांकीपुर में कैसे हारी बीजेपी? पहली बार खुल कर बोले सीएम सम्राट चौधरी
Exclusive: बांकीपुर में कैसे हारी बीजेपी? पहली बार खुल कर बोले सीएम सम्राट चौधरी
बिहार
Exclusive: शराबबंदी हटाएगी बिहार सरकार? सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दी तस्वीर
Exclusive: शराबबंदी हटाएगी बिहार सरकार? सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
'राजनीति से संन्यास लेना पसंद करूंगा', CM सम्राट का बड़ा बयान
'राजनीति से संन्यास लेना पसंद करूंगा', CM सम्राट का बड़ा बयान
बिहार
बिहार में बढ़ा भ्रष्टाचार! एक ही दिन में 3-3 सरकारी कर्मी गिरफ्तार
बिहार में बढ़ा भ्रष्टाचार! एक ही दिन में 3-3 सरकारी कर्मी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
बॉलीवुड
अक्षय-सैफ की ‘हैवान’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए गए कई अपशब्द, जानें- कितना है रन टाइम?
‘हैवान’ को कौन सा मिला सर्टिफिकेट, कितना है रन टाइम, जानें यहां
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
Home Tips
Salt Storage Tips: गैस चूल्हे के पास रखती हैं नमक? तुरंत बदलें ये 1 आदत
गैस चूल्हे के पास रखती हैं नमक? तुरंत बदलें ये 1 आदत
नौकरी
SSC CHSL भर्ती शुरू, 12वीं पास उम्मीदवारों को 92 हजार तक की सैलरी
SSC CHSL भर्ती शुरू, 12वीं पास उम्मीदवारों को 92 हजार तक की सैलरी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget