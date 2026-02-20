बिहार में कई वारदातों को अंजाम देने के बाद दिल्ली में छिपा था बदमाश, ऐसे हुआ गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. टीम ने कुख्यात अंतरराज्यीय लुटेरे अभिषेक झा को दिल्ली के विवेक विहार इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी बिहार के सहरसा जिले का रहने वाला है और कई संगीन मामलों में वांटेड था.

लूट, डकैती और जानलेवा हमलों का आरोपी है बदमाश

दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभिषेक झा के खिलाफ सुपौल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर धारा 309(6) बीएनएस और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है. उस पर पिस्टल के दम पर लूट करने का आरोप है. इसके अलावा वह सहरसा और अररिया जिलों में दर्ज तीन अन्य लूट के मामलों में भी फरार चल रहा था.

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में उसने सुपौल जिले के बिहरा इलाके में हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. वारदात के बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली आकर छिप गया था.

विवेक विहार में बिछे जाल में फंसा कुख्यात लुटेरा

17 फरवरी 2026 को पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी विवेक विहार इलाके में आने वाला है. इसके बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाया और उसे दबोच लिया. पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि के बाद बिहार पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभिषेक झा पहले भी कई लूट, डकैती और जानलेवा हमलों में शामिल रहा है. साल 2021 में अररिया में 84 लाख रुपये की सनसनीखेज बैंक लूट में भी उसका नाम सामने आया था. फिलहाल आरोपी को बिहार पुलिस के हवाले कर दिया गया है.