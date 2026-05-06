गयाजी में वियतनाम के राष्ट्रपति का CM सम्राट ने किया स्वागत, दौरे को बताया ऐतिहासिक

बिहार के गया जी में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम (To Lam) के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद उनका स्वागत करते हुए इस दौरे को ऐतिहासिक बताया. यह यात्रा उनके भारत के तीन दिवसीय राजकीय दौरे की शुरुआत है, जो दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को और आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी गया जी में वियतनाम के राष्ट्रपति का आगमन गर्व की बात है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दौरा भारत और वियतनाम के बीच पहले से मौजूद मजबूत संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

राष्ट्रपति बनने के बाद पहले बार भारत आए 'तो लाम'

बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद यह 'तो लाम' की पहली भारत यात्रा है. यह खास अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और वियतनाम के बीच ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के 10 साल पूरे हो रहे हैं. इस साझेदारी ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत किया है. गया दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाया और वियतनामी मठ का दौरा किया. यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इस यात्रा का विशेष महत्व है.

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पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति तो लाम करेंगे अहम बैठक

इसके बाद राष्ट्रपति नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अहम बैठक करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे. इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भी इस दौरे को गौरवपूर्ण बताया और कहा कि ज्ञान की इस पवित्र भूमि पर वियतनाम के राष्ट्रपति का आना पूरे राज्य के लिए सम्मान की बात है.

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