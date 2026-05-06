गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित सेमरा गांव में आयोजित एक जनेऊ समारोह के दौरान अश्लील नृत्य और हथियार लहराने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, समारोह के दौरान डांस के साथ-साथ खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और संबंधित लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की. गोपालगंज पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है.

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