हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसमस्तीपुर विधानसभा में नीतिश-मोदी ने किया खेल, NDA ने जीती इतनी सीटें

समस्तीपुर विधानसभा में नीतिश-मोदी ने किया खेल, NDA ने जीती इतनी सीटें

Samastipur Constituency Election Result 2025: समस्तीपुर की दस सीटों के में ज्यादातर पर NDA दबदबा. जिले में गठबंधन के उम्मीदवारों ने चुनाव में मजबूती दिखाई. जानें कौनसी सीट किसके खाते में जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 Nov 2025 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

Samastipur Assembly Election Result 2025: समस्तीपुर जिले की दसों विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतगणना जारी है और रुझान जिस दिशा में बह रहे हैं, उससे माहौल काफी रोचक हो गया है. सुबह गिनती शुरू होने से पहले मुकाबला कड़ा माना जा रहा था, लेकिन शुरुआती आंकड़ों ने तस्वीर कुछ हद तक साफ करनी शुरू कर दी है. फिलहाल जिले में NDA के पक्ष में मजबूत लहर दिख रही है और कई सीटों पर उनके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं.

समस्तीपुर की राजनीति हमेशा से बेहद दिलचस्प रही है. लेकिन इस बार नीतिश कुमार और पीएम मोदी की पकड़ ने चुनावी समीकरण को अलग दिशा दे दी. ताजा रुझानों में दिख रहा है कि जिले की ज्यादातर सीटों पर NDA बढ़त में है. जैसे-जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी यह साफ हो जाएगा कि आखिर किन सीटों पर किसकी जीत तय होती है.

समस्तीपुर

समस्तीपुर विधानसभा सीट से जेडीयू की अश्वमेघ देवी 13875 वोटों से जीतीं. तो वहीं दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल के अख्तरुल इस्लाम शाहीन रहे. तो तीसरे पर स्थान पर निर्दलीय चेतना झांब रहीं.

रोसड़ा 

रोसड़ा विधानसभा सीट से  भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार 47849 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं कांग्रेस के बीके रवि को दूसरे स्थान पर हैं. तो जन सुराज पार्टी के रोहित कुमार तीसरे स्थान पर चल रहे हैं.

कल्याणपुर

कल्याणपुर विधानसभा सीट से जेडीयू के महेश्वर हजारी 38586 वोटों से जीते हैं. तो दूसरे नंबर पर सीपीआई-(एम) के रंजीत कुमार राम रहे. तो वहीं तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के राम बालक पासवान रहे.

मोहिउद्दीन नगर 

मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार सिंह 11682 वोटों से आगे चल रहे हैं. तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल की एज्या यादव दूसरे पर चल रहीं हैं. जन सुराज पार्टी के राजकपूर सिंह तीसरे स्थान पर हैं.

बिभूतिपुर

बिभूतिपुर विधानसभा सीट से माकपा के अजय कुमार 10281 वोटों से आगे चल रहे हैं.वहीं जेडीयू की रवीना कुशवाहा दूसरे पर तो निर्दलयी रूपांजली कुमारी तीसरे स्थान पर हैं.

हसनपुर

हसनपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू के राजकुमार राय 7108 वोटों से आगे चल रहे हैं. आरजेडी की माला पुष्पम दूसरे पायदान पर हैं. तो वहीं जन सुराज पार्टी की इंदू देवी तीसरे स्थान पर हैं. 

मोरवा

मोरवा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू 8366 वोटों से आगे चल रहे हैं. तो वहीं जेडीयू के विद्यासागर सिंह निषाद दूसरे स्थान पर हैं. निर्दलीय अभय कुमार सिंह तीसरे पर हैं. 

उजियारपुर

उजियारपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार आलोक मेहता 16283 वोटों से जीते .दूसरे स्थान पर एनडीए गठबंधन से राष्ट्रीय लोकमोर्चा के प्रशांत पंकज रहे. तो तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के दुर्गा प्रसाद सिंह रहे.

सरायरंजन

सरायरंजन विधानसभा सीट पर जेडीयू विजय चौधरी 20736 वोटों से आगे चल रहे हैं. तो आरजेडी के अरबिंद कुमार साहनी दूसरे पर हैं. वहीं निर्दलीय कुणाल कुमार तीसरे स्थान पर हैं. 

वारिसनगर 

वारिसनगर विधानसभा सीट से जेडीयू के डॉ. मांजरीक मृणाल 27556 वोटों के साथ पहले स्थान पर हैं. तो वहीं भाकपा (माले) के फूलबाबू सिंह दूसरे पर हैं. जन सुराज पार्टी के सत्यनारायण सहनी तीसरे स्थान पर चल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: महागठबंधन की ये 5 गलतियां पड़ी भारी, BJP बड़ी पार्टी बनकर उभरी, NDA ने ऐतिहासिक बाजी मारी

Published at : 14 Nov 2025 05:57 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Result Bihar Elections 2025 Bihar Districts Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
Bihar Election Results 2025: बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
Bihar Election Results 2025: बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
इंडिया
Bihar Election Result 2025: 'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget