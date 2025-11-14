(Source: ECI | ABP NEWS)
समस्तीपुर विधानसभा में नीतिश-मोदी ने किया खेल, NDA ने जीती इतनी सीटें
Samastipur Constituency Election Result 2025: समस्तीपुर की दस सीटों के में ज्यादातर पर NDA दबदबा. जिले में गठबंधन के उम्मीदवारों ने चुनाव में मजबूती दिखाई. जानें कौनसी सीट किसके खाते में जा रही है.
Samastipur Assembly Election Result 2025: समस्तीपुर जिले की दसों विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतगणना जारी है और रुझान जिस दिशा में बह रहे हैं, उससे माहौल काफी रोचक हो गया है. सुबह गिनती शुरू होने से पहले मुकाबला कड़ा माना जा रहा था, लेकिन शुरुआती आंकड़ों ने तस्वीर कुछ हद तक साफ करनी शुरू कर दी है. फिलहाल जिले में NDA के पक्ष में मजबूत लहर दिख रही है और कई सीटों पर उनके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं.
समस्तीपुर की राजनीति हमेशा से बेहद दिलचस्प रही है. लेकिन इस बार नीतिश कुमार और पीएम मोदी की पकड़ ने चुनावी समीकरण को अलग दिशा दे दी. ताजा रुझानों में दिख रहा है कि जिले की ज्यादातर सीटों पर NDA बढ़त में है. जैसे-जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी यह साफ हो जाएगा कि आखिर किन सीटों पर किसकी जीत तय होती है.
समस्तीपुर
समस्तीपुर विधानसभा सीट से जेडीयू की अश्वमेघ देवी 13875 वोटों से जीतीं. तो वहीं दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल के अख्तरुल इस्लाम शाहीन रहे. तो तीसरे पर स्थान पर निर्दलीय चेतना झांब रहीं.
रोसड़ा
रोसड़ा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार 47849 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं कांग्रेस के बीके रवि को दूसरे स्थान पर हैं. तो जन सुराज पार्टी के रोहित कुमार तीसरे स्थान पर चल रहे हैं.
कल्याणपुर
कल्याणपुर विधानसभा सीट से जेडीयू के महेश्वर हजारी 38586 वोटों से जीते हैं. तो दूसरे नंबर पर सीपीआई-(एम) के रंजीत कुमार राम रहे. तो वहीं तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के राम बालक पासवान रहे.
मोहिउद्दीन नगर
मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार सिंह 11682 वोटों से आगे चल रहे हैं. तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल की एज्या यादव दूसरे पर चल रहीं हैं. जन सुराज पार्टी के राजकपूर सिंह तीसरे स्थान पर हैं.
बिभूतिपुर
बिभूतिपुर विधानसभा सीट से माकपा के अजय कुमार 10281 वोटों से आगे चल रहे हैं.वहीं जेडीयू की रवीना कुशवाहा दूसरे पर तो निर्दलयी रूपांजली कुमारी तीसरे स्थान पर हैं.
हसनपुर
हसनपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू के राजकुमार राय 7108 वोटों से आगे चल रहे हैं. आरजेडी की माला पुष्पम दूसरे पायदान पर हैं. तो वहीं जन सुराज पार्टी की इंदू देवी तीसरे स्थान पर हैं.
मोरवा
मोरवा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू 8366 वोटों से आगे चल रहे हैं. तो वहीं जेडीयू के विद्यासागर सिंह निषाद दूसरे स्थान पर हैं. निर्दलीय अभय कुमार सिंह तीसरे पर हैं.
उजियारपुर
उजियारपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार आलोक मेहता 16283 वोटों से जीते .दूसरे स्थान पर एनडीए गठबंधन से राष्ट्रीय लोकमोर्चा के प्रशांत पंकज रहे. तो तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के दुर्गा प्रसाद सिंह रहे.
सरायरंजन
सरायरंजन विधानसभा सीट पर जेडीयू विजय चौधरी 20736 वोटों से आगे चल रहे हैं. तो आरजेडी के अरबिंद कुमार साहनी दूसरे पर हैं. वहीं निर्दलीय कुणाल कुमार तीसरे स्थान पर हैं.
वारिसनगर
वारिसनगर विधानसभा सीट से जेडीयू के डॉ. मांजरीक मृणाल 27556 वोटों के साथ पहले स्थान पर हैं. तो वहीं भाकपा (माले) के फूलबाबू सिंह दूसरे पर हैं. जन सुराज पार्टी के सत्यनारायण सहनी तीसरे स्थान पर चल रहे हैं.
