बिहार में गुरुवार (7 मई) को सम्राट चौधरी की सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ. आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश फिर से मंत्री बने हैं. इस पर उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है. ये भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आरएलएम के अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं.

युवा के कंधे पर देश आ चुका है- साक्षी

युवा विधायकों को मौका मिलने पर उन्होंने कहा, "बहुत अच्छी बात है. युवा के कंधे पर देश आ चुका है. मोदी जी का हमेशा भरोसा युवाओं पर रहा है. हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी भरोसा दिखाया है. हमारे अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी भरोसा दिखाया है. युवा ज्यादा परिश्रम कर सकते हैं और बड़ों के अनुभव के साथ वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. विकास की गति और बढ़ सकती है.

मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद- स्नेहलता

दीपक प्रकाश की मां और आरएलएम की विधायक स्नेहलता ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. उन्होंने जो अपना आशीर्वाद दीपक प्रकाश को दिया है, दीपक बिहार की जनता के लिए काम करते रहेंगे. दीपक प्रकाश पर जब जिम्मेदारी आई तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया (पहले कार्यकाल में) और आगे भी काम करते रहेंगे."

युवाओं में काम करने का जोश रहता है- स्नेहलता

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "युवाओं में काम करने का जोश रहता है. इससे ज्यादा ताकत मिलती है और आगे बढ़ने में ज्यादा संगठित महसूस करते हैं. युवा लोग साथ में आ रहे हैं और वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे."

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अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं दीपक प्रकाश

बता दें कि आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार के किसी सदन के अभी सदस्य नहीं हैं. अब जब उन्होंने शपथ ली है तो तय समय के भीतर उन्हें किसी सदन का सदस्य बनना होगा. माना जा रहा है कि उन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है.

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