जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार सरकार में मंत्री निशांत कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने भविष्य का रोडमैप भी बताया.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पिता जी (नीतीश कुमार) के मार्गदर्शन में काम करेंगे. मैं बिहार की जनता धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साल 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भारी बहुमत से जिताया.

परिवारवाद के सवाल पर चुप्पी साधते हुए निशांत ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा. बता दें इसी वर्ष 8 मार्च को ही निशांत जदयू में शामिल हुए थे. अब बिहार सरकार में उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा, यह कुछ घंटों में साफ हो जाएगा.

22 दिनों बाद पहला विस्तार

बता दें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मंत्रिपरिषद का, गठन के 22 दिनों बाद बृहस्पतिवार को पहला विस्तार किया गया, जिसमें 32 नये मंत्रियों को शामिल किया गया.राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह पांच पांच मंत्रियों के समूह में संपन्न हुआ.

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मंत्रिपरिषद विस्तार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) कोटे से मिथिलेश तिवारी, नीतीश मिश्र, रामचंद्र प्रसाद, नंद किशोर राम और केदार गुप्ता को मंत्री बनाया गया. इस विस्तार में पूर्व केंद्रीय मंत्री मंगल पांडेय को जगह नहीं मिली.

गांधी मैदान में बने विशाल पंडाल में पूर्वाह्न 12 बजकर 10 मिनट से आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे.लोकभवन (राजभवन) परिसर से बाहर, बड़े स्तर पर मंत्री परिषद विस्तार समारोह आयोजित किया गया.

BJP की अगुवाई में बनी बिहार सरकार के नये मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को भी मंत्री परिषद में शामिल किया गया.

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कई नये चेहरों को भी मौका मिला

मंत्रिपरिषद विस्तार में नीतीश कुमार सरकार के अधिकतर पूर्व मंत्रियों को फिर से स्थान दिया गया है, जबकि कई नये चेहरों को भी मौका मिला है.BJP कोटे से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद,दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह,प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद और अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनाया गया है.

JDU कोटे से निशांत कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, मदन सहनी, लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता, बुलो मंडल, दामोदर रावत, भगवान सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार, शीला मंडल और जमा खान को मंत्री बनाया गया है.

विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव पहले से मंत्री हैं.वहीं, चिराग पासवान की पार्टी LJP (रामविलास) से संजय सिंह व संजय पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की RLM से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं.