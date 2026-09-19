रोहतास में सियार का आतंक, 12 से ज्यादा लोगों को काटा; भीड़ ने मार डाला

बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज शहर में शुक्रवार (18 सितंबर 2026) रात सियार के हमले से अफरातफरी मच गई. तेंदुनी चौक और आसपास के इलाके में सियार ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, हमले में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

बताया गया कि रात करीब आठ बजे तेंदुनी चौक के आसपास लोग अपने काम में व्यस्त थे. इसी दौरान एक सियार वहां पहुंचा और लोगों को काटना शुरू कर दिया. अचानक हुए हमले से लोगों में भगदड़ मच गई. लोग बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे. कुछ ही देर में कई लोग घायल हो गए और आसपास के लोग भी मौके पर जुटने लगे.

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अस्पताल में घायलों को लगाया गया रैबीज इंजेक्शन

सियार के हमले में घायल लोगों को बिक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया. देर रात तक आठ घायलों के पहुंचने की जानकारी सामने आई. अस्पताल में सभी का प्राथमिक उपचार किया गया और रैबीज रोधी इंजेक्शन लगाया गया. अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. अभिनंदन कुमार की मौजूदगी में घायलों का इलाज हुआ. अनुमंडलाधिकारी दिलीप कुमार ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना.

युवक के होंठ पर गंभीर चोट

हमले में एक युवक के होंठ पर गंभीर चोट आई है. उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. प्रशासन के अनुसार अधिकांश घायलों की स्थिति बेहतर है. स्थानीय लोगों ने हमले के बाद सियार को पीटकर मार डाला.

वन विभाग ने सियार को कब्जे में लिया

घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत सियार को कब्जे में लिया. वन रेंज पदाधिकारी विनय कुमार के अनुसार सियार का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. रिपोर्ट से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि वह रैबीज से संक्रमित था या किसी अन्य वजह से उसका व्यवहार असामान्य हुआ था. फिलहाल प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

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