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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी को लालू यादव की बेटी ने बताया 'महाअवतारी', बोलीं- 'मेरे हिसाब से...'

PM मोदी को लालू यादव की बेटी ने बताया 'महाअवतारी', बोलीं- 'मेरे हिसाब से...'

PM मोदी के जन्मदिन पर ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम को लेकर रोहिणी आचार्य ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दिन दीया जलाना पर्याप्त नहीं और लगातार उत्सव मनाने पर व्यंग्य किया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Sep 2026 11:36 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को देशभर में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. बीजेपी ने लोगों से शाम 6 से 7 बजे के बीच घरों में दीया जलाने की अपील की है. यह कार्यक्रम महीने भर चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ का हिस्सा है.

इसी कार्यक्रम को लेकर आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री और बीजेपी पर तंज कसा है. उन्होंने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री के लिए कई व्यंग्यात्मक संबोधनों का इस्तेमाल करते हुए ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम पर सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें- बिहार में 'आशीर्वाद का दीया' पर भड़के पप्पू यादव, बाढ़ का उठाया मुद्दा

‘सिर्फ एक दिन दीया जलाना पर्याप्त नहीं’

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ एक दिन और एक घंटे तक दीया जलाना पर्याप्त नहीं है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि उत्सव लगातार चलना चाहिए, तभी प्रधानमंत्री की ‘लीला-महिमा’ का बखान पूरा हो सकेगा. 

‘पूछता है हिंदुस्तान’, पोस्ट में किया तंज

रोहिणी ने अपनी पोस्ट की शुरुआत ‘पूछता है हिंदुस्तान’ से करते हुए प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन और जन्मदिन समारोह को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ‘नॉन-बायोलॉजिकल’ और ‘जवाबदेही मुक्त’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. साथ ही बीजेपी समर्थकों पर भी तीखी टिप्पणी की.

देशभर में हो रहा ‘आशीर्वाद का दीया’

बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम की अपील की है. पार्टी के मुताबिक, 17 सितंबर की शाम घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर दीप जलाए जाएंगे. बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई नेता भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं.

‘सेवा संकल्प अभियान’ भी शुरू

‘आशीर्वाद का दीया’ को 17 सितंबर से शुरू होने वाले महीने भर के ‘सेवा संकल्प अभियान’ से जोड़ा गया है. बीजेपी के मुताबिक, अभियान के दौरान सेवा, जनसंपर्क, सामाजिक और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इस कार्यक्रम को लेकर अलग-अलग सवाल और राजनीतिक टिप्पणियां की हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार बाढ़ के बीच ‘आशीर्वाद का दीया’, जनसुराज ने पूछा- पानी में दीया जलाएं?

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 17 Sep 2026 11:36 AM (IST)
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