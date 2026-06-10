हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD को 'लठैत पार्टी' बताने वाले अपनी ही विधायक पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बताया किसकी शह पर दे दिया इतना बड़ा बयान

RJD को 'लठैत पार्टी' बताने वाले अपनी ही विधायक पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बताया किसकी शह पर दे दिया इतना बड़ा बयान

Rohini Acharya News: रोहिणी आचार्य का कहना है कि कुमार सर्वजीत विधायक, मंत्री और सांसद उम्मीदवार... सब RJD में ही रहे हैं लेकिन इतने साल में उन्हें इस पार्टी में वह नहीं दिखा जो अब दिखने लगा है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 10 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में फूट साफ नजर आने लगी है. सुनील सिंह से विवादों के बीच अब एक और विधायक ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला और राजद को 'लठैत पार्टी' बताया है. इसको लेकर रोहिणी आचार्य अब भड़क गई हैं. 

दरअसल, बोधगया से RJD विधायक कुमार सर्वजीत ने एक पॉडकास्ट में RJD को 'लठैत पार्टी' करार देते हुए यह दावा किया कि संजय यादव के आने के बाद से राजनीतिक दल में सुधार हुए हैं. रोहिणी आचार्य ने विधायक के इस बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा, "जिस थाली में खाना उसी में छेद करना इसे ही कहते हैं. एक विधायक द्वारा यह कहा जाना कि RJD एक लठैत पार्टी थी, बिल्कुल सामंती सोच वाला बयान है."

रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए किसपर साधा निशाना?

रोहिणी आचार्य ने इसे 'लालू यादव की विचारधारा के विरोधियों की भाषा' बताया. उन्होंने आशंका जताते हुए कहा, "कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक विरोधियों और राजद में घुसपैठ कर बैठे विरोधियों के एजेंटों की शह और इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं." अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का यह तंज संजय यादव या सुनील सिंह के लिए था.

'RJD के विधायक-मंत्री और सांसद उम्मीदवार रहे'

कुमार सर्वजीत पर भड़कते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि वह वर्षों से राजद में विधायक पद पर हैं. राजद के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री भी रहे हैं. सांसदी का चुनाव भी लालटेन के सिंबल पर लड़ा, लेकिन उन्हें पहले कभी राजद के बारे में वो नजर नहीं आया जो अचानक आज नजर आने लगा?

वहीं, RJD के पक्ष में अपनी बात रखते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा, "दुनिया जानती है कि लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल गरीब- गुरबों- शोषितों- वंचितों का दल था. हाशिए पर खड़ी आबादी के अधिकार के लिए लड़ने और आवाज उठाने वाला दल था. गरीब विरोधी, सामजिक न्याय के विरोधियों के द्वारा ही राजद के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया गया जैसा राजद के ये विधायक कर रहे हैं. 

'संजय यादव ने RJD को बर्बाद कर दिया'

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने दो टूक कहा कि कुमार सर्वजीत जिस संजय यादव RJD को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दे रहे हैं, उसने ही पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. लालू यादव के परिवार में फूट डाल दी. उसकी ही वजह से संख्याबल के हिसाब से भी राजद लगातार चुनावों में पिछड़ता चला गया.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read More
Published at : 10 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Sanjay Yadav Rohini Acharya RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
RJD को 'लठैत पार्टी' बताने वाले अपनी ही विधायक पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बताया किसकी शह पर दे दिया इतना बड़ा बयान
RJD को 'लठैत पार्टी' बताने वाले अपनी ही विधायक पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बताया किसकी शह पर दे दिया इतना बड़ा बयान
बिहार
Supaul News: सुपौल में युवक ने थाने में लगाई फांसी, मौत के बाद भारी हंगामा, सड़क जाम, जदिया थाने की घटना
सुपौल में युवक ने थाने में लगाई फांसी, मौत के बाद भारी हंगामा, सड़क जाम, जदिया थाने की घटना
बिहार
खान सर और रौशन आनंद के मामले के बीच सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, कोचिंग संचालक पढ़ लें
खान सर और रौशन आनंद के मामले के बीच सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, कोचिंग संचालक पढ़ लें
बिहार
Bihar Politics: 'नौसिखिए मुख्यमंत्री को…', तेजस्वी यादव का CM सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला, सलाह भी दी
'नौसिखिए मुख्यमंत्री को…', तेजस्वी यादव का CM सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला, सलाह भी दी
Advertisement

वीडियोज

Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी
भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी
बिहार
बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, क्या आपके खाते में आए 1100 रुपये? ऐसे करें चेक
बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, क्या आपके खाते में आए 1100 रुपये? ऐसे करें चेक
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
फ़ुटबॉल
Watch: स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो
स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
विश्व
Explained: 'जब शिवाजी महाराज दुश्मनों में घिरे तब यहूदी...', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
'जब शिवाजी महाराज जंग में घिरे तब यहूदी..', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
एग्रीकल्चर
अब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन
अब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन
हेल्थ
Mental Health Crisis: हर दिन 42 मौतें, डिप्रेशन और तनाव बना बड़ी चुनौती, एक्सपर्ट ने बताए ये शुरुआती लक्षण
हर दिन 42 मौतें, डिप्रेशन और तनाव बना बड़ी चुनौती, एक्सपर्ट ने बताए ये शुरुआती लक्षण
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget