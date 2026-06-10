बिहार में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में फूट साफ नजर आने लगी है. सुनील सिंह से विवादों के बीच अब एक और विधायक ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला और राजद को 'लठैत पार्टी' बताया है. इसको लेकर रोहिणी आचार्य अब भड़क गई हैं.

दरअसल, बोधगया से RJD विधायक कुमार सर्वजीत ने एक पॉडकास्ट में RJD को 'लठैत पार्टी' करार देते हुए यह दावा किया कि संजय यादव के आने के बाद से राजनीतिक दल में सुधार हुए हैं. रोहिणी आचार्य ने विधायक के इस बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा, "जिस थाली में खाना उसी में छेद करना इसे ही कहते हैं. एक विधायक द्वारा यह कहा जाना कि RJD एक लठैत पार्टी थी, बिल्कुल सामंती सोच वाला बयान है."

रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए किसपर साधा निशाना?

रोहिणी आचार्य ने इसे 'लालू यादव की विचारधारा के विरोधियों की भाषा' बताया. उन्होंने आशंका जताते हुए कहा, "कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक विरोधियों और राजद में घुसपैठ कर बैठे विरोधियों के एजेंटों की शह और इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं." अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का यह तंज संजय यादव या सुनील सिंह के लिए था.

'RJD के विधायक-मंत्री और सांसद उम्मीदवार रहे'

कुमार सर्वजीत पर भड़कते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि वह वर्षों से राजद में विधायक पद पर हैं. राजद के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री भी रहे हैं. सांसदी का चुनाव भी लालटेन के सिंबल पर लड़ा, लेकिन उन्हें पहले कभी राजद के बारे में वो नजर नहीं आया जो अचानक आज नजर आने लगा?

वहीं, RJD के पक्ष में अपनी बात रखते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा, "दुनिया जानती है कि लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल गरीब- गुरबों- शोषितों- वंचितों का दल था. हाशिए पर खड़ी आबादी के अधिकार के लिए लड़ने और आवाज उठाने वाला दल था. गरीब विरोधी, सामजिक न्याय के विरोधियों के द्वारा ही राजद के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया गया जैसा राजद के ये विधायक कर रहे हैं.

'संजय यादव ने RJD को बर्बाद कर दिया'

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने दो टूक कहा कि कुमार सर्वजीत जिस संजय यादव RJD को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दे रहे हैं, उसने ही पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. लालू यादव के परिवार में फूट डाल दी. उसकी ही वजह से संख्याबल के हिसाब से भी राजद लगातार चुनावों में पिछड़ता चला गया.