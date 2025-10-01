हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Elections: 'पवन सिंह की वापसी से एनडीए को...', भोजपुरी अभिनेता को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान

उपेंद्र कुशवाहा सासाराम के वेदा में एक वर्कशॉप का उद्घाटन करने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और पवन सिंह की बीजेपी में वापसी को लेकर अपनी राय रखी.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 01 Oct 2025 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

सासाराम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बुधवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के सुप्रीमो एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के एनडीए में दोबारा शामिल होने से गठबंधन को बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा. पवन सिंह हमेशा एनडीए की मजबूती चाहते हैं.

'लोकसभा चुनाव में वोटों के बंटवारे से हुआ नुकसान'

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा हो जाने के कारण कई जगह एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए वोट विभाजन को रोकने में सफल रहेगा. कुशवाहा ने साफ कहा कि पवन सिंह की मौजूदगी से शाहाबाद और मगध क्षेत्र में वोटों का ध्रुवीकरण एनडीए के पक्ष में होगा और जीत सुनिश्चित होगी.

कुशवाहा ने व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करते हुए कहा– “पवन सिंह हमेशा एनडीए की मजबूती और हक की बात करते हैं. उनकी वापसी से गठबंधन और मज़बूत होगा. इस बार एनडीए पूरी रणनीति के साथ मैदान में है.”

बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को सासाराम के वेदा में एक वर्कशॉप का उद्घाटन करने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की. उल्लेखनीय है कि मंगलवार को भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी. इसके बाद से बिहार की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कुशवाहा और राजपूत वोटरों की गोलबंदी देखने को मिल सकती है, जो एनडीए की जीत के लिए बेहद अहम साबित होगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री को उम्मीद है कि कुशवाहा-राजपूत मतदाताओं का ध्रुवीकरण चुनावों में फायदेमंद साबित होगा. उन्होंने कहा, "हम इस विधानसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा रोकेंगे."

पवन बीजेपी की टिकट पर आरा से लड़ सकते हैं चुनाव

बता दें कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा था. अब विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच सुलह बीजेपी के लिए अच्छे संकेत हैं. उम्मीद है कि पवन सिंह 5 अक्टूबर को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे. चर्चा है कि पवन सिंह बीजेपी की टिकट पर आरा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो इसका असर पूरे शाहाबाद क्षेत्र की राजनीति पर पड़ सकता है.

Published at : 01 Oct 2025 05:17 PM (IST)
Bihar Elections Upendra Kushwaha Pawan Singh Bihar Elections 2025
