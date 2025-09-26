हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया, 'हमारी बहन पर...'

रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया, 'हमारी बहन पर...'

Tejashwi Yadav Reaction on Rohini Acharya: तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को लेकर कहा कि शुरू से हमारा साथ दिया है. ना टिकट पाना ना किसी को टिकट दिलवाना, ना कोई पद पाना, कोई इच्छा नहीं रही है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 26 Sep 2025 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

लालू परिवार से रोहिणी आचार्य की नाराजगी की खबरों के बीच उनके भाई तेजस्वी यादव ने शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को प्रतिक्रिया दी. पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग रहते हैं बीजेपी के, कुछ लोग ट्रोलर्स रहते हैं, रहते सब दल में हैं और तरह-तरह के कमेंट करने लगते हैं. ट्रोलर हमको भी गाली देता है लालू यादव को भी गाली देता है. जो लोग भी हमारी बहन पर उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है. ठीक बात नहीं है. 

तेजस्वी ने कहा, "किसी की मां-बहन पर इस तरह का लांछन लगाना ठीक नहीं है. फिर से दोहरा रहे हैं कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है. पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है. शुरू से ही हमारा साथ दिया है. हमारे साथ रही हैं. हमको आगे बढ़ाने में वो जो कर सकती हैं की हैं. ना टिकट पाना, ना किसी को टिकट दिलवाना, ना कोई पद पाना, कोई इच्छा नहीं रही है."

'रोहिणी बड़ी बहन… हमको पाला, बड़ा किया'

रोहिणी आचार्य के बारे में आगे ने कहा, "हमारी बड़ी बहन हैं, हमको पाला है… बड़ा किया है. जो कुर्बानी दी है शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोग को किडनी दे. छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको (रोहिणी) छपरा से टिकट मिले. लालू जी ने छपरा की जनता की बातों को सुनकर अपने कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर रोहिणी जी को टिकट दिया." 

बीजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था… इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद कहा था कि लालू यादव किडनी लेकर टिकट दे रहे हैं. एक बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का लांछन लगाना भाजपा की संस्कृति है." तेजस्वी ने कहा कि तरह-तरह के लोग हर जगह बैठे रहते हैं. उल्टा कमेंट करते हैं. तो हमको नहीं लगता है कि हम लोगों को उस पर ध्यान देने की जरूरत है.

और पढ़ें
Published at : 26 Sep 2025 01:24 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Rohini Acharya BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Mahesh Bhatt and Anu Malik Exclusive: नेपो किड्स बनाम आउटसाइडर्स, बॉलीवुड, तू मेरी पूरी कहानी और बहुत कुछ
Lucknow में वायरल हुई तेंदुए की फोटो निकली फर्जी! AI से बनी थी तस्वीर | ABP News
MiG-21 Farewell: 62 साल बाद Indian Air Force से विदा हुआ 'गोल्डन लेटर्स' वाला फाइटर जेट!
Bihar Defection: BJP को बड़ा झटका, Kaimur के दो बड़े नेता RJD में शामिल!
GST में कटौती, लेकिन दाम वही पुराने! असली फायदा आखिर किसे?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
जनरल नॉलेज
Mig 21 Retirement: मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
ट्रेंडिंग
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
बिहार
रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया, 'हमारी बहन पर...'
रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया, 'हमारी बहन पर...'
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget