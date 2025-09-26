रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया, 'हमारी बहन पर...'

लालू परिवार से रोहिणी आचार्य की नाराजगी की खबरों के बीच उनके भाई तेजस्वी यादव ने शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को प्रतिक्रिया दी. पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग रहते हैं बीजेपी के, कुछ लोग ट्रोलर्स रहते हैं, रहते सब दल में हैं और तरह-तरह के कमेंट करने लगते हैं. ट्रोलर हमको भी गाली देता है लालू यादव को भी गाली देता है. जो लोग भी हमारी बहन पर उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है. ठीक बात नहीं है.

तेजस्वी ने कहा, "किसी की मां-बहन पर इस तरह का लांछन लगाना ठीक नहीं है. फिर से दोहरा रहे हैं कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है. पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है. शुरू से ही हमारा साथ दिया है. हमारे साथ रही हैं. हमको आगे बढ़ाने में वो जो कर सकती हैं की हैं. ना टिकट पाना, ना किसी को टिकट दिलवाना, ना कोई पद पाना, कोई इच्छा नहीं रही है."

'रोहिणी बड़ी बहन… हमको पाला, बड़ा किया'

रोहिणी आचार्य के बारे में आगे ने कहा, "हमारी बड़ी बहन हैं, हमको पाला है… बड़ा किया है. जो कुर्बानी दी है शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोग को किडनी दे. छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको (रोहिणी) छपरा से टिकट मिले. लालू जी ने छपरा की जनता की बातों को सुनकर अपने कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर रोहिणी जी को टिकट दिया."

बीजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था… इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद कहा था कि लालू यादव किडनी लेकर टिकट दे रहे हैं. एक बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का लांछन लगाना भाजपा की संस्कृति है." तेजस्वी ने कहा कि तरह-तरह के लोग हर जगह बैठे रहते हैं. उल्टा कमेंट करते हैं. तो हमको नहीं लगता है कि हम लोगों को उस पर ध्यान देने की जरूरत है.