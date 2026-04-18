पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अब अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे. पूर्व नौकरशाह से राजनेता बने आर के सिंह ने बीजेपी से नाता तोड़ने के करीब पांच महीने बाद अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की योजना बनाई है. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनकी प्रस्तावित पार्टी ईमानदार, शिक्षित और जाति-निरपेक्ष व्यक्तियों को एक साथ लाएगी. सिंह ने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी नई पार्टी बिहार की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेगी.

आरके सिंह केंद्रीय गृह सचिव के पद तक पहुंचे और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे. नौकरी से रिटायर होने के बाद 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे. पिछले साल नवंबर में निलंबित किए जाने के बाद पार्टी छोड़ दी थी. आरा से पूर्व लोकसभा सांसद ने कहा कि उन्हें कुछ मुद्दों पर खुलकर बोलने की प्रवृत्ति के कारण निलंबित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया.