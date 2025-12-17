रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान बन चुकी है जो रूकने का नाम नहीं ले रही है. रिकॉर्ड तोड़ दूसरे वीकेंड के बाद, आदित्य धर निर्देशित ये स्पाई थ्रिलर दूसरे हफ्ते में भी टिकट खिड़की पर गदर काट रही है. इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में दूसरे सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. वहीं अब दूसरे मंगलवार को भी इसकी कमाई में कोई खास गिरावट नहीं आई है और इसी वजह से फिल्म ने ऐसा सॉलिड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो ‘छावा’ के अलावा इस साल रिलीज हुई कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं कर पाई. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर’ ने 12वें दिन कितनी की कमाई?

बॉलीवुड की स्पाई एक्शन थ्रिलर ‘धुरंधर’ को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं और ये फिल्म वीकडेज में भी हाल ही में रिलीज़ हुई कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों से बेहतर परफॉर्म कर रही है. फिल्म सुबह और दोपहर के शो में तो बवाल मचा ही रही है लेकिन असली गेम चेंजर शाम और रात के शो बन रहे हैं जिनते चलते ये तगड़ी कमाई कर रही है. धुरंधर ने अपने दूसरे वीकेंड में भारत में 140 करोड़ रुपये की कमाई की थी जो हिंदी फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड है. वहीं दूसरे सोमवार को भी ये खूब गरजी और इसने 29 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन कर लिया. अब दूसेर मंगलवार को भी यह सिलसिला जारी रहा है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 30 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘धुरंधर’ की भारत में 12 दिनों की कुल नेट कमाई अब 411.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर’ बनी दूसरे मंगलवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

‘धुरंधर’ ने वाकई बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. ये फिल्म ना केवल भरभरकर नोट छाप रही है बल्कि हर दिन बड़ी-बड़ी फिल्मों को धूल भी चटा रही है. वहीं दूसरे मंगलावर को इसने 30 करोड़ का कलेक्शन कर पुष्पा 2 (18.5 करोड़) से लेकर छावा (18.5 करोड़), बाहुबली 2 (15.75 करोड़), जवान (12.9 करोड़) सहित सभी फिल्मों के परखच्चे उड़ा दिये और सबसे ज्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. ये फिल्म जिस स्पीड से दौड़ रही है उसे देखते हुए तो लग रहा है कि ये तीसरे वीकेंड तक 500 करोड़ी बन जाएगी.

सबसे तेज 400 करोड़ी बनने वाली 5वीं फिल्म बनी ‘धुरंधर’

बता दें कि ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 12वें दिन जबरदस्त कमाई कर एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे तेज 400 करोड़ी फिल्म बनने वाली 5वीं फिल्म बन गई है. इसने 12 दिनों में 405 करोड़ कमाकर स्त्री 2 के 402.8 करोड़ और गदर 2 के 400.7 करोड़ को मात दे दी है.

धुरंधर वर्सेस छावा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

छावा फिलहाल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है. गौरतलब है कि विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म ने 12 दिनों में 363.25 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं रणवीर सिंह की धुरंधर ने 12 दिनों में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. यानी धुरंधर फिलहाल छावा से आगे निकल गई है. इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि रणवीर सिंह की धुरंधर, विक्की कौशल की फिल्म के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर पाएगी या नहीं. खास बात यह है कि अक्षय खन्ना दोनों फिल्मों में खलनायक की भूमिका में नजर आए थे.