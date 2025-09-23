कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी बिहार आ रही हैं. 26 को मोतिहारी में वे पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी. इस साल (2025) विधानसभा चुनाव है तो इस लिहाज से कांग्रेस का यह 'शक्ति प्रदर्शन' माना जा रहा है. बापू की कर्मभूमि मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से एक तरफ जहां वे सभा करेंगी तो वहीं पटना में भी सदाकत आश्रम में उनका कार्यक्रम है. कांग्रेस मुख्यालय में वे 'महिला संवाद' करेंगी.

26 सितंबर को दोपहर एक बजे के करीब मोतिहारी में जनसभा है. 12.30 बजे के आसपास वे मोतिहारी पहुंचेंगी. बता दें कि अभी हाल ही में 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी बिहार पहुंची थीं. एक बार फिर उनके बिहार दौरे का कार्यक्रम तैयार हो गया है. चुनाव से पहले उनकी यह पहली जनसभा होगी.

अखिलेश सिंह बोले- छोटा पड़ जाएगा गांधी मैदान

प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह सोमवार (22 सितंबर, 2025) को मोतिहारी पहुंचे. उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रियंका गांधी की 'हर घर अधिकार यात्रा' रैली की जानकारी दी. कहा कि कार्यक्रम 26 सितंबर को तय किया गया है. प्रियंका गांधी की रैली के लिए मोतिहारी का गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा. नरेंद्र मोदी की रैली से तीन गुना लोग पहुंचेंगे. इस सभा के माध्यम से महागठबंधन की चुनावी रैली का शंखनाद भी हो जाएगा.

प्रियंका गांधी असली उत्तराधिकारी: सांसद पप्पू यादव

दूसरी ओर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मोतिहारी के सर्किट हाउस पहुंचे. यहां उन्होंने प्रेस वार्ता की. उन्होंने प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी का असली उत्तराधिकारी बताया. प्रियंका गांधी की रैली बापू की कर्मभूमि मोतिहारी से शुरू होकर पूरे बिहार तक फैलेगी. सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश का बागडोर आजादी के बाद पहली बार एक ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपा गया है जिनके हाथों में देश की सुरक्षा नहीं हो रही. पप्पू यादव ने कहा कि देश के निर्माण में सबसे बड़ा बिहार कांग्रेस का योगदान रहा.

