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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी केस: प्रशांत किशोर की दो टूक, 'कौन अपराधी है ये सम्राट चौधरी नहीं तय करेंगे'

भरत तिवारी केस: प्रशांत किशोर की दो टूक, 'कौन अपराधी है ये सम्राट चौधरी नहीं तय करेंगे'

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर का कहना है कि कौन अपराधी है ये देश का संविधान तय करेगा, न्यायालय तय करेगा. उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ईवीएम में बटना दबाने की अपील की है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Jun 2026 05:09 PM (IST)
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जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बीते बुधवार (24 जून, 2026) को भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) के परिजनों से मिलने के बाद पटना लौटकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरा. बांकीपुर विधानसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने दो टूक में कहा कि कौन अपराधी है ये सम्राट चौधरी तय नहीं करेंगे.

'…तो घर से खींचकर गोली मार दी गई'

प्रशांत किशोर ने भोजपुर एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि जो लड़का मरा उसका नाम भरत तिवारी है, लेकिन उसको मारा क्यों गया? क्योंकि वहां पर बिंद समाज के जो 80 परिवार हैं उनके पास पानी-बिजली की सुविधा नहीं थी. उसी की वो लड़ाई लड़ रहा था. एसडीओ से लड़ाई हुई तो घर से खींचकर गोली मार दी गई.

पीके ने कहा, "सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधी को हमलोग गोली मारेंगे... बात तो ठीक है, मारिए… लेकिन कौन अपराधी है कौन नहीं है ये कौन तय करेगा? ये सम्राट चौधरी तय नहीं करेंगे उनका विधायक और थानदार तय नहीं करेगा. वो देश का संविधान तय करेगा, न्यायालय तय करेगा. अगर आप तरह की छूट दे दीजिए तो कल आपकी लड़ाई पुलिस-दारोगा से होगी गोली मार देगा. ये बर्दाश्त होना चाहिए?"

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर: RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, 'सरकार को मैं…'

'ईवीएम पर बीजेपी के खिलाफ बटन दबाएं'

प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि अगर सबक सिखाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से मैसेज भेजिए. ईवीएम पर बीजेपी के खिलाफ बटन दबाइएगा तभी सुधार होगा. नहीं तो सुधार नहीं होगा. 

बता दें कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. इसी की तैयारी में प्रशांत किशोर लगे हैं. तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं. उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बांकीपुर से लड़ेगी. अब देखना होगा कि इस बार क्या कुछ नतीजे आते हैं.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर पर सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, CM बोले- 'भोजपुर में एक...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Jun 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
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