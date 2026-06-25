भरत तिवारी केस: प्रशांत किशोर की दो टूक, 'कौन अपराधी है ये सम्राट चौधरी नहीं तय करेंगे'

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बीते बुधवार (24 जून, 2026) को भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) के परिजनों से मिलने के बाद पटना लौटकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरा. बांकीपुर विधानसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने दो टूक में कहा कि कौन अपराधी है ये सम्राट चौधरी तय नहीं करेंगे.

'…तो घर से खींचकर गोली मार दी गई'

प्रशांत किशोर ने भोजपुर एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि जो लड़का मरा उसका नाम भरत तिवारी है, लेकिन उसको मारा क्यों गया? क्योंकि वहां पर बिंद समाज के जो 80 परिवार हैं उनके पास पानी-बिजली की सुविधा नहीं थी. उसी की वो लड़ाई लड़ रहा था. एसडीओ से लड़ाई हुई तो घर से खींचकर गोली मार दी गई.

पीके ने कहा, "सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधी को हमलोग गोली मारेंगे... बात तो ठीक है, मारिए… लेकिन कौन अपराधी है कौन नहीं है ये कौन तय करेगा? ये सम्राट चौधरी तय नहीं करेंगे उनका विधायक और थानदार तय नहीं करेगा. वो देश का संविधान तय करेगा, न्यायालय तय करेगा. अगर आप तरह की छूट दे दीजिए तो कल आपकी लड़ाई पुलिस-दारोगा से होगी गोली मार देगा. ये बर्दाश्त होना चाहिए?"

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'ईवीएम पर बीजेपी के खिलाफ बटन दबाएं'

प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि अगर सबक सिखाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से मैसेज भेजिए. ईवीएम पर बीजेपी के खिलाफ बटन दबाइएगा तभी सुधार होगा. नहीं तो सुधार नहीं होगा.

बता दें कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. इसी की तैयारी में प्रशांत किशोर लगे हैं. तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं. उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बांकीपुर से लड़ेगी. अब देखना होगा कि इस बार क्या कुछ नतीजे आते हैं.

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