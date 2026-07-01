भारत में WhatsApp के 'Username' फीचर पर रोक, सरकार ने Meta से 3 दिनों में मांगा जवाब

व्हाट्सएप के नए फीचर को लेकर केंद्र सरकार काफी सख्त है. व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर को जल्द ही लॉन्च करना चाहता था, लेकिन केंद्र फिलहाल इस पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सरकार ने मेटा से तीन दिनों के अंदर विस्तृत जवाब मांगा है. सरकार का कहना है कि इसकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड के केस बढ़ जाएंगे.

केंद्र का मानना है कि अगर लोग मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ Username के जरिए चैट कर सकेंगे, तो इससे फर्जी अकाउंट, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट और पहचान छिपाकर धोखाधड़ी के मामले बढ़ सकते हैं. नोटिस में यह भी कहा गया है कि अपराधी किसी व्यक्ति, सरकारी संस्था या बैंक से मिलता-जुलता Username बनाकर लोगों को आसानी से धोखा दे सकते हैं

सरकार ने Meta से पूछा है कि यह फीचर भारतीय कानूनों और आईटी एक्ट 2000 तथा आईटी नियम 2021 का पालन कैसे करेगा. साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर संदेश भेजने वाले की पहचान कैसे मिल सकेगी.

सरकार ने साफ कहा है कि जब तक इस मुद्दे पर संतोषजनक चर्चा पूरी नहीं हो जाती, तब तक WhatsApp का Username फीचर भारत में रोलआउट नहीं किया जाए.

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