सम्राट चौधरी ने की पर्सनल अटैक की बात, आ गया रोहिणी आचार्य का जवाब, 'ये भूल गए कि…'

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला किया है. शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को सदन में सम्राट चौधरी की ओर से विश्वासमत हासिल करने के बाद रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री फिर से विरोधाभासी बातें करते ही सदन में दिखे.

सम्राट चौधरी को लेकर अपने पोस्ट में रोहिणी लिखती हैं, "मुख्यमंत्री अपने संबोधन में खुद पर हो रहे पर्सनल अटैक पर तिलमिलाते दिखे, मगर ये भूल गए कि कैसे उन्होंने एक बेटी के द्वारा अपने पिता को किडनी दिए जाने पर बेहद ही ओछी टिप्पणी की थी." दरअसल आज (शुक्रवार) सम्राट चौधरी ने सदन में यह कहा था कि जो व्यक्ति अपने परिवार में बहन को सम्मान नहीं दिया वह बिहार की बहन को क्या सम्मान देगा? साथ में यह भी कहा था कि व्यक्तिगत आरोप लगाइएगा तो सुनना पड़ेगा. इसी पर रोहिणी ने उक्त जवाब दिया है.

रोहिणी ने कहा कि मुख्यमंत्री को शायद ये भी भान नहीं है कि राजनीतिक-सार्वजनिक जीवन में पर्सनल जैसा कुछ विशेष नहीं होता, सब कुछ पब्लिक के स्कैनर पर होता है. दाखिल हलफनामे के माध्यम से पब्लिक डोमेन में भी होता है. जहां गड़बड़ी होती है वहां सवाल उठता है और सवाल उठना-उठाना लाजिमी भी है. मुख्यमंत्री के द्वारा दाखिल हलफनामों से ही सवाल खड़े हुए हैं. मुख्यमंत्री के दाखिल हलफनामे ही विरोधाभासी हैं. कई विसंगतियां हैं हलफनामों में जिनका जवाब मुख्यमंत्री अभी तक नहीं दे सके हैं.

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'मुख्यमंत्री की याददाश्त के साथ कोई केमिकल लोचा'

सम्राट चौधरी ने सदन में यह कहा कि उन्हें 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद है. इस पर रोहिणी आचार्य ने कहा, "सदन में विश्वासमत के प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट कुमार चौधरी उर्फ राकेश कुमार चौधरी उर्फ राकेश कुमार मौर्या उर्फ सम्राट कुमार मौर्या कहते दिखे कि उनको बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है. किस यंत्र-थर्मामीटर की मदद से मुख्यमंत्री ने ये माप लिया? क्या कुल आबादी के सभी 14 करोड़ लोगों ने वोट किया था? क्या बिहार में 14 करोड़ मतदाता हैं? क्या एनडीए ने चुनाव सम्राट चौधरी के नाम व चेहरे पर लड़ा था? जरूर मुख्यमंत्री जी की याददाश्त के साथ कोई केमिकल लोचा है!"

रोहिणी आचार्य ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री को तो जनता ने नहीं चुना है. मुख्यमंत्री ये भूल गए कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा तो थे नहीं, चेहरा तो कोई और था जिसे साजिश के साथ हटा दिया गया.

सम्राट चौधरी के पाठशाला वाले बयान पर घेरते हुए रोहिणी ने यह कहा, "मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसी की पाठशाला से नहीं हैं… बिल्कुल ठीक कहा, मुख्यमंत्री ने घाट-घाट घूम-घूमकर अवसरवादिता की राजनीति की पढ़ाई की है. किसी एक पाठशाला में टिके ही नहीं. अभी जिस पाठशाला में हैं वहां कितने दिन टिकेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है."

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