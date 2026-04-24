तेजस्वी ने सम्राट को कहा- पगड़ी संभालिए, विजय सिन्हा की नजर है, अब BJP की आई पहली प्रतिक्रिया

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सदन में शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को नसीहत दी. कहा कि वे अपनी पगड़ी संभालकर रखें क्योंकि विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) की नजर है. उनके इस बयान के बाद अब बिहार में पगड़ी पर सियासत शुरू हो गई है. इस बीच बीजेपी की ओर से पहली प्रतिक्रिया दी गई है.

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी. तेजस्वी यादव पर सीएम सम्राट द्वारा पारिवारिक हमले किए जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो घर में अपनी बहन का सम्मान नहीं करेगा वह बाहर क्या करेगा.

संजय सरावगी ने कहा, "आरजेडी और महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है. राज्यसभा का चुनाव हुआ हो या विधानसभा का, महागठबंधन खंड-खंड दिखा."

यह भी पढ़ें- Bihar Politics: RJD पर बरसे सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री ने कहा- 'जो व्यक्ति अपने परिवार में बहन को…'

तेजस्वी यादव के पास कहने के लिए कुछ नहीं- जेडीयू

पगड़ी वाले बयान पर जेडीयू की ओर से भी रिएक्शन आया है. जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का कहना है कि तेजस्वी यादव के पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना उनके पास कोई मुद्दे हैं जिस पर वह बात करें. उनको बिहार के विकास में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है. तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और उन्हें दूरदर्शिता वाली बात करनी चाहिए.

सम्राट चौधरी ने तेजस्वी और उनके परिवार पर व्यक्तिगत हमला किया. इस पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा, "तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर पर्सनल अटैक किया था, इसके बाद खुद सम्राट चौधरी जी ने कहा कि पर्सनल अटैक कीजिएगा तो उसका जवाब मिलेगा."

खालिद अनवर ने कहा कि एनडीए के विधायकों ने जो भरोसा सम्राट चौधरी के ऊपर दिखाया उसका विश्वास आज उन्हें सदन में मिला. वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार के वादों और संकल्पों को पूरा किया जाए.

यह भी पढ़ें- 'सम्राट चौधरी के CM बनने से RSS के लोग संतुष्ट नहीं', तेजस्वी यादव का सदन में बड़ा बयान