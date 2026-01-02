'बिहार में 25 हजार में मिलती हैं लड़कियां' वाले बयान पर भड़की RJD, कहा- शर्म करो BJP

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बीजेपी मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का बयान महिलाओं का अपमान करने वाला है.

तिवारी ने कहा कि बीजेपी को शर्म महसूस करनी चाहिए. एक तरफ पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें करती है और दूसरी तरफ उनके मंत्री के पति ऐसी बातें कर रहे हैं. उन्होंने मांग की कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करें और माफी मांगे.

क्या है पूरा मालमा?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री के पति एक अविवाहित कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि लड़कियों की कोई कमी नहीं है और बिहार में 20-25 हजार रुपये में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं. इस वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है.

महिलाओं का अपमान करने वालों पर होगी कार्रवाई

बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि बिहार के महिलाओं पर मंत्री महोदय के पति द्वारा दिया गया बयान शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है. बीजेपी ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी जो महिलाओं का अपमान करेगा. महिला कोई सौदे की वस्तु नहीं है. जो बयान मंत्री के पति ने दिया है उसे बिहार की महिला नहीं बल्कि हर एक महिला का अपमान है. ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी.

ये भी पढ़िए- राबड़ी देवी के जन्मदिन पर 6 महीने बाद उनके आवास पहुंचे तेजप्रताप यादव, साथ में काटा केक