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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा… JDU में मचेगी भगदड़? केसी त्यागी के जाते ही किसने किया ये दावा?

नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा… JDU में मचेगी भगदड़? केसी त्यागी के जाते ही किसने किया ये दावा?

Bihar Politics: आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव जहानाबाद में एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे. यहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने जेडीयू को लेकर बड़ा किया. साथ ही पीएम मोदी पर भी निशाना साधा.

By : रंजीत राजन | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 18 Mar 2026 02:01 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ राज्यसभा जा रहे हैं तो दूसरी ओर उनके पुराने साथ रहे केसी त्यागी ने भी जेडीयू से अलग होने का फैसला कर लिया है. 22 मार्च को वे बैठक करेंगे फिर आगे की रणनीति साफ होगी. इस बीच आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है. 

बीते मंगलवार (17 मार्च, 2026) को वे जहानाबाद में विधायक राहुल कुमार की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि केसी त्यागी उम्र और रिश्ते में बड़े हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद जेडीयू में जल्द भगदड़ मचने वाली है. 

आरजेडी सांसद ने दावा करते हुए कहा कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी. अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा. राजनीति भी छोड़ दूंगा.

नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा… JDU में मचेगी भगदड़? केसी त्यागी के जाते ही किसने किया ये दावा?

यह भी पढ़ें- केसी त्यागी को लेकर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने NDA में ही…'

आज भी असली जंगलराज बरकरार: सुरेंद्र यादव

पत्रकारों से बातचीत में सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए के 25 साल के शासन के बावजूद बिहार में आज भी असली जंगलराज बरकरार है. यह डर पैदा करने वालों का राज है. उन्होंने सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग जंगलराज के नाम पर ही चुनाव जीतने की रणनीति बना चुके हैं. जनता को गुमराह कर रहे हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना

आरजेडी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. सवाल उठाया कि केंद्र में 11 साल से सरकार होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जनता के बीच आकर सीधे सवालों का जवाब देना चाहिए. 

इफ्तार पार्टी में सांसद सुरेंद्र यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, सांसद प्रतिनिधि धर्मपाल सिंह यादव, आरजेडी के जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर आदि शामिल हुए.

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव के बाद अब बिहार के अगले CM पर चर्चा शुरू, BJP ने कहा- 'अगला मुख्यमंत्री कोई…'

Published at : 18 Mar 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
JDU KC Tyagi Nitish Kumar Surendra Yadav BIHAR NEWS
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