बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही नेताओं के विवादित बयानों से घटते तापमान के बीच भी पारा हाई है. आरजेडी एलएलसी सुनील सिंह के 'बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात' वाला विवादित बयान लगातार सुर्खियां में है. हालांकि कि इस बयान के बाद डीजीपी के निर्देश पर पटना के साइबर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है. वहीं बिहार की राजनीति में भी तनाव बढ़ गया है और सभी पार्टियां तीखे सवाल उठा रही हैं. आरजेडी ने बचाव में कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है.

सुनील सिंह का पूरा बयान और पुलिस की कार्रवाई

आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह ने सुनील कुमार सिंह ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाया और कहा कि 'अधिकारी सचेत हो जाएं, रिटर्निंग ऑफिसर गलत ना करें, वरना ऐसी तस्वीर आएगी जो कभी बिहार में नहीं देखा गया होगा. हाथ जोड़कर विनती है गलत ना करें वरना सड़क पर ऐसा दृश्य दिखेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती. बिहार में नेपाल, बांग्लादेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा.'

इस बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है और बीजेपी तथा जेडीयू ने इसे भड़काऊ बताया है. डीजीपी के निर्देश पर साइबर थाने में FIR दर्ज की गई है और बयान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया गया है.

तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया

महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने मतगणना व्यवस्था की जांच कर संतोष जताया है. उन्होंने कहा कि सुनील सिंह का बयान महत्वहीन है और उन्हें “फालतू आदमी” बताते हुए कहा कि उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है. ये सब बेकार लोग हैं.

#WATCH | Hajipur, Bihar | #BiharElection2025 | Janshakti Janata Dal chief and candidate from the Mahua seat, Tej Pratap Yadav says, "I inspected the strong room. The arrangements are good..."



On RJD leader Sunil Kumar Singh's statement, he says, "He is a 'faltu aadmi', there is… https://t.co/QsfZGmrxzJ pic.twitter.com/5JI6C4JtoJ — ANI (@ANI) November 13, 2025

यह मानसिकता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं- BJP

बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि यह मानसिकता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि RJD नेता पटना और बिहार की सड़कों पर भयावह स्थिति पैदा करना चाहते हैं. पासवान ने कहा कि लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले सड़कों पर हिंसा की धमकी दे रहे हैं और परिणाम आने पर सभी को उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए.

बीजेपी नेता संजय मयुख ने कहा कि एग्जिट पोल से बेहतर है कि नतीजों का इंतजार किया जाए. उन्होंने दावा किया कि जनता का आशीर्वाद NDA के साथ है और किसी तरह की अराजकता बिहार में संभव नहीं है. उनका कहना था कि बिहार में कानून अपना काम करेगा और किसी को माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा.

RJD नेताओं की मानसिकता बेनकाब हो रही है- JDU

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि RJD नेताओं की मानसिकता बेनकाब हो रही है. एएनआई को अनुसार, उन्होंने भड़काऊ बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि बिहार सुशासन की सरकार में है और जनता जिसे चाहेगी, उसे जनादेश देगी. उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से बेहतर नतीजे आएंगे और कोई अराजकता फैलाने वालों को सफल नहीं होने दिया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा?

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजद नेता जंगलराज की पाठशाला के विद्यार्थी हैं जो अराजकता को बढ़ावा देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता शांति और विकास चाहती है और चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है जिसे सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए. उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि ऐसे लोगों पर चुनाव के बाद भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

मंत्री हरि साहनी का बयान

बिहार सरकार के मंत्री हरि साहनी ने कहा कि केवल पद पाने की राजनीति करने वाले ऐसे अमंगल विचार रखते हैं. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय अमित शाह के हाथों में है और वे जानते हैं कि कानून व्यवस्था कैसे संभालनी है. साहनी ने दावा किया कि कल आने वाले नतीजों से राजद को समझ आ जाएगा कि इस तरह का बयान देना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है.