'भाभी हमको आशीर्वाद देती हैं, और ये…', विधान परिषद में मंगल पांडेय ने किसके लिए कहा?
Bihar News: आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि अगर इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़े तो 25 मेडिकल कॉलेज पर लानत है. पढ़िए उन्होंने सदन में और क्या कुछ कहा है.
बिहार विधान परिषद में मंगलवार (03 फरवरी, 2026) को आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर फायर हो गए. उन्होंने बीजेपी नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को घेरा. सुनील सिंह ने मंगल पांडेय को लेकर कहा, "ये कह रहे हैं कि वर्ष 2005 के पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, छह मेडिकल कॉलेज था..." इस पर मंगल पांडेय ने कहा, "मैं ये कह रहा हूं कि आपके जमाने में नहीं खुला."
'लानत है ऐसे 25 मेडिकल कॉलेज पर…'
इसके बाद सुनील सिंह ने सदन में आगे कहा कि अब 15 खुल गया कि 25 खुल गया, लेकिन जो इनके मुख्य सचेतक हैं वो अपनी आंख के इलाज के लिए दिल्ली एम्स गए. बिहार में इलाज नहीं कराए, जानते हैं कि यहां लोग आंख फोड़ देगा. लानत है ऐसे 25 मेडिकल कॉलेज पर जब मुख्य सचेतक को दिल्ली जाना पड़े. हालांकि सदन में मौजूद सभापति ने कहा कि आईजीआईएमएस में विश्व स्तरीय व्यवस्था है. परिचित के डॉक्टर हैं इसलिए सचेतक इलाज के लिए दिल्ली एम्स जाते हैं.
'…और हमसे पैरवी करवाते हैं'
आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंगल पांडेय के बीच जारी बहस के दौरान सभापति ने पूछ दिया कि ये बताएं कि बड़ा कौन है? इस पर मंगल पांडेय ने हंसते हुए कहा, "हमसे 10 साल ये बड़े हैं. भाभी हमको आशीर्वाद भी देती हैं और ये नहीं देते हैं…" सुनील सिंह पर तंज कसते हुए मंगल पांडेय ने आगे कहा, "माननीय सदस्य को जब भी आंख दिखाना होता है तो पटना में ही दिखाते हैं… और हमसे ही पैरवी करवाते हैं. यहीं का डॉक्टर इनकी आंख देखता है."
उधर दूसरी ओर उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा है कि अगले सत्र के पहले एक हजार उद्योग बिहार में लग जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सदन में नहीं आएंगे. मंगलवार (03 फरवरी, 2026) को विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि 693 एकड़ जमीन विभाग को मिल चुका है.
