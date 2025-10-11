बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. इस बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को घेरा. उन्होंने शनिवार (11 अक्टूबर) को दावा किया कि RJD नेता तेजस्वी यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी राघोपुर विधानसभा सीट हार जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे छह साल पहले यूपी के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राहुल गांधी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था.

प्रशांत किशोर ने राघोपुर से अपनी पार्टी का प्रचार अभियान शुरू करने से पहले पटना में मीडिया से बातचीत की, लेकिन खुद चुनाव लड़ने की संभावना पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की.

#WATCH | Patna, Bihar | Jan Suraaj Founder Prashant Kishor says, "The election campaign will begin after the announcement of all tickets. Today, I am going to Raghopur; it is a special area from where the CM and Dy CM are elected. I am going there to meet the colleagues of Jan… pic.twitter.com/jvOjPbjefL — ANI (@ANI) October 11, 2025

राघोपुर में बुनियादी सुविधाओं की कमी-प्रशांत किशोर

उन्होंने आगे कहा, "मैं राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से फीडबैक लेने जा रहा हूं, जो एक परिवार के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं. दूसरी बार विधायक बने तेजस्वी यादव से पहले, उनके पिता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके थे. फिर भी, इस विधानसभा क्षेत्र के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं."

'प्रचार अभियान सभी टिकटों की घोषणा के बाद शुरू होगा'

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि चुनाव प्रचार अभियान सभी टिकटों की घोषणा के बाद शुरू होगा. उन्होंने कहा, ''आज मैं राघोपुर जा रहा हूं, यह एक विशेष क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री चुने जाते हैं. मैं वहां उस क्षेत्र के जन सुराज के साथियों से मिलने जा रहा हूं और उनसे पूछूंगा कि अगर राघोपुर के लोगों को गरीबी, बदहाली और पिछड़ेपन से मुक्ति दिलानी है, तो चुनाव किसे लड़ना चाहिए?''

राघोपुर की जनता से फीडबैक लेकर निर्णय करेंगे- प्रशांत किशोर

उन्होंने आगे कहा, ''मैं राघोपुर की जनता से पूछूंगा कि कौन सा आदमी है जो खड़ा होकर तेजस्वी को चुनौती देगा? तेजस्वी और उनके नहीं किए हुए कामों के खिलाफ खड़ा होगा, उसकी चर्चा हमलोग वहां करेंगे. वहां से जो फीडबैक मैं लाऊंगा, उसे पार्टी के नेतृत्व के सामने रखूंगा, उसके आधार पर कल (12 अक्टूबर) को निर्णय ले लिया जाएगा." बता दें कि बिहार में दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है.