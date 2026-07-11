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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगयाजी में आज से विधायकों का दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम, उपराष्ट्रपति होंगे शामिल

गयाजी में आज से विधायकों का दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम, उपराष्ट्रपति होंगे शामिल

Bihar News In Hindi: इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन शनिवार को शामिल होंगे. उनके साथ बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार, सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 11 Jul 2026 08:40 AM (IST)
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बिहार के गयाजी में विधायकों का शनिवार (11 जुलाई) से दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है. यह कार्यक्रम बिपार्ड कैंपस में आयोजित किया जाएगा. इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन शनिवार को शामिल होंगे. उनके साथ बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार, सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे.

बिहार के गयाजी में राज्य के सभी 243 विधायकों के लिए दो दिवसीय प्रबोधन (प्रशिक्षण) कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों और विधायी कार्यों की बेहतर जानकारी देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

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कार्यशाला में जन प्रतिनिधियों को सिखाई जाएंगी बारीकियां

इस कार्यशाला के माध्यम से जन प्रतिनिधियों को सदन के भीतर जनता की आवाज अधिक प्रभावी ढंग से उठाने और विधायी कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की बारिकियां सिखाई जाएंगी. यह कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय, लोकसभा की संस्था प्राइड और बिहार सरकार के बिपार्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है.

उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और देश भर से आ रहे VIP नेताओं के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार जमीनी स्तर पर कैंप कर रहे हैं. वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम जनता को कोई असुविधा न हो, इसके लिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं.

बिपार्ड परिसर में आयोजित होगा कार्यक्रम

दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम गया के बिपार्ड परिसर में शनिवार (11 जुलाई) और रविवार (12 जुलाई) को आयोजित किया जाएगा. बिहार विधानसभा में चुने गए विधायकों के लिए यह दो दिन का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

इस दौरान विधायकों को नियमों और प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं की गहन जानकारी दी जाएगी. साथ ही नेवा (NEVA) जैसी तकनीक के जरिए विधानसभा की कार्यवाही को प्रभावी, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की ट्रेनिंग लेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर बिहार प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

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Published at : 11 Jul 2026 08:40 AM (IST)
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