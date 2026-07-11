बिहार में आज भी एक्टिव रहेगा मानसून, 32 जिलों में हो रही झमाझम बारिश, कई जगहों पर अलर्ट

बिहार में मानसून की सक्रियता बीते शुक्रवार (10 जुलाई) से बढ़ी हुई है. शनिवार (11 जुलाई) को भी राज्य के सभी जिले में झमाझम बारिश के संकेत हैं और पूरे दिन रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. जिसका असर शनिवार की सुबह से देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने राजधानी पटना सहित राज्य के 32 जिलों में शनिवार सुबह 4:10 बजे से 7:10 के बीच जमकर बारिश हो रही है.

32 जिलों के 385 प्रखंडों में सुबह से हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जा रही है. इन जिलों में बारिश की गतिविधियां पुरे दिन बरकरार रहने की संभावना है और रुक रुक कर बारिश हो सकती है. इनमें दक्षिण और उत्तर बिहार के मध्य इलाके में ज्यादा बारिश दर्ज हो रही है. पटना, दरभंगा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल में सभी जगह पर झमाझम बारिश हो रही है.

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इन जिलों में सुबह से हो रही है बारिश

इसके अलावा औरंगाबाद, कटिहार, खगड़िया, गयाजी, गोपालगंज, जमुई, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, वैशाली, शिवहर, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सिवान, सीतामढ़ी और सुपौल जिले में सुबह से बारिश दर्ज हो रही है. इन जिलों में तेज हवा 30 से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने और मेघ गर्जन तथा वज्रपात की प्रबल संभावना है.

मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में बहुत ज्यादा भारी बारिश तो अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. पूरे दिन के लिए उत्तर और दक्षिण बिहार के पश्चिमी एंव मध्य इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इन जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने तथा तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की प्रबल संभावना जताई गई है. सुबह से जिस तरह से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे दिन सभी जिलों में रुक-रुक कर बारिश हो सकती है.

शुक्रवार को भी बिहार में एक्टिव रहा मानसून

मानसून की सक्रियता बीते शुक्रवार को भी देखने को मिली. पटना संहित अधिकांश जगहों पर बारिश दर्ज की गई तो वहीं राज्य के तापमान में भी तीन से चार डिग्री की गिरावट रही. सबसे अधिक तापमान पूर्णिया में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो राजधानी पटना में 2.1 डिग्री की गिरावट के साथ 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. अधिकांश जिलों में 31 से 32 डिग्री के बीच तापमान रहा.

दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, तो पश्चिमी चंपारण में 195.6 मिलीमीटर के साथ अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा गोपालगंज 86.6, वैशाली 78.2, पूर्णिया 75.4, मधेपुरा 65.4 मिलीमीटर के साथ भारी बारिश हुई. इसके अलावा अन्य जिलों में भी मध्यम स्तर की बारिश दर्ज हुई.

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