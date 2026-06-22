राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'

राम मंदिर (अयोध्या, यूपी) के चढ़ावा और दान में कथित तौर पर गबन की चल रही जांच चल रही है. इस बीच विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं. कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बिना एफआईआर के एसआईटी के गठन को लेकर सवाल खड़ा किया है.

'गबन में शामिल को बचाने का प्रयास'

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर कहा, "जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक ऐसा लगता है कि लीपापोती हो रही है, जो लोग इस पूरे गबन में शामिल हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है... इसमें FIR करनी चाहिए थी, इसके बाद जिन पर आरोप लगते उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी लेकिन यह नहीं किया गया..."

#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस नेता तारीक अनवर ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर कहा, "जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक ऐसा लगता है कि लीपापोती हो रही है, जो लोग इस पूरे गबन में शामिल हैं उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है... इसमें FIR करनी चाहिए थी, जिन पर आरोप लगते… pic.twitter.com/HzQqjem4dQ — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 21, 2026

'एसआईटी बना देना या और कोई…'

पूछा गया कि एफआईआर के बिना एसआईठी के गठन से आप लोग खुश नहीं हैं? इस पर कांग्रेस नेता ने कहा, "बिल्कुल… हम लोगों का मानना है कि कोई भी छोटा से छोटा केस होता है तो एफआईआर होती है… तो पहले आप एफआईआर तो करिए… उसके बाद एफआईआर के जरिए जांच हो और पुलिस तहकीकात करे तो तत्काल उसका कुछ परिणाम आ सकता है. एसआईटी बना देना या और कोई इस तरह की व्यवस्था कर देना, जज के द्वारा जांच कराना, ये लंबा प्रोसेस है."

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राम मंदिर मामले में क्या है ताजा अपडेट?

राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन की जांच एसआईटी कर रही है. एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सलाह दी है. सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने वाले लोग बदल दिए गए हैं. बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल टीम को भी बदला गया है.

सूत्रों के मुताबिक प्रक्रिया में लगाए गए स्वयंसेवकों की ड्यूटी भी बदली गई है. निगरानी में भी अलग लोग लगाए गए हैं. इसके अलावा पहले से निर्धारित नियमों का पालन अब सख्ती से किया जा रहा है. ड्रेस कोड सिस्टम लागू किया गया है. देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है.

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