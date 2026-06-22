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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'

राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'

Ram Mandir News: कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना है कि छोटा से छोटा केस होता है तो एफआईआर होती है. सुझाव दिया कि पहले एफआईआर तो करिए. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jun 2026 10:56 AM (IST)
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राम मंदिर (अयोध्या, यूपी) के चढ़ावा और दान में कथित तौर पर गबन की चल रही जांच चल रही है. इस बीच विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं. कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बिना एफआईआर के एसआईटी के गठन को लेकर सवाल खड़ा किया है.

'गबन में शामिल को बचाने का प्रयास'

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर कहा, "जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक ऐसा लगता है कि लीपापोती हो रही है, जो लोग इस पूरे गबन में शामिल हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है... इसमें FIR करनी चाहिए थी, इसके बाद जिन पर आरोप लगते उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी लेकिन यह नहीं किया गया..." 

'एसआईटी बना देना या और कोई…'

पूछा गया कि एफआईआर के बिना एसआईठी के गठन से आप लोग खुश नहीं हैं? इस पर कांग्रेस नेता ने कहा, "बिल्कुल… हम लोगों का मानना है कि कोई भी छोटा से छोटा केस होता है तो एफआईआर होती है… तो पहले आप एफआईआर तो करिए… उसके बाद एफआईआर के जरिए जांच हो और पुलिस तहकीकात करे तो तत्काल उसका कुछ परिणाम आ सकता है. एसआईटी बना देना या और कोई इस तरह की व्यवस्था कर देना, जज के द्वारा जांच कराना, ये लंबा प्रोसेस है."

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राम मंदिर मामले में क्या है ताजा अपडेट?

राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन की जांच एसआईटी कर रही है. एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सलाह दी है. सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने वाले लोग बदल दिए गए हैं. बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल टीम को भी बदला गया है. 

सूत्रों के मुताबिक प्रक्रिया में लगाए गए स्वयंसेवकों की ड्यूटी भी बदली गई है. निगरानी में भी अलग लोग लगाए गए हैं. इसके अलावा पहले से निर्धारित नियमों का पालन अब सख्ती से किया जा रहा है. ड्रेस कोड सिस्टम लागू किया गया है. देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jun 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Tariq Anwar Ayodhya Ram Mandir BIHAR NEWS
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