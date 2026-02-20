हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार: राबड़ी देवी बोलीं- फरवरी में हुईं 36 घटनाएं, JDU का पलटवार, 'अपराध पर ज्ञान दीजिएगा तो…'

Bihar Politics: राबड़ी देवी के आंकड़े को जेडीयू ने फर्जी करार दिया. हालांकि पार्टी ने माना कि 14 घटनाएं हुई हैं और पुलिस ने कार्रवाई की है. इसका पूरा ब्योरा है. कोई देख सकता है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधान परिषद में शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सवाल उठाया. कहा कि बिहार में बच्चियों के साथ रेप हो रहा है. उनकी हत्या हो रही है. पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि फरवरी में 36 ऐसी घटनाएं हुई हैं. राबड़ी देवी के सवाल पर जेडीयू ने पलटवार किया है. जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने सदन के अंदर ही कहा कि 72 केस वाले शरीफ बन रहे हैं. 

सदन के बाहर एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी का आंकड़ा पूरी तरह फर्जी है. मैंने सदन में ही सूची की मांग की तो नहीं दी गई. नीरज कुमार ने स्वीकार किया कि 14 घटनाएं हुई हैं. सब पर पुलिस ने कार्रवाई की है. इसका पूरा ब्योरा है. कोई भी देख सकता है. 

'शिल्पी गौतम कांड पर क्या कार्रवाई हुई थी…'

जेडीयू नेता ने कहा कि हम लोग होमवर्क करके सदन में आते हैं. कोई अपराधी बचने वाला नहीं है. इसलिए हम कहते हैं कि जब भी अपराध पर ज्ञान दीजिएगा तो यह भी बताना होगा कि शिल्पी गौतम कांड पर क्या कार्रवाई हुई थी, आईपीएस-आईएएस की पत्नियां कितनी सुरक्षित थीं, उस समय क्या कार्रवाई हुई थी, कौन-कौन लोग उसमें जेल गए थे, यह भी बताइए. 

वहीं तेजस्वी यादव के सदन आने पर उन्होंने कहा कि कभी-कभी आ जाते हैं. वह सीरियस लीडर नहीं हैं. हार के बाद हताश और निराश हैं. इतने दिनों बाद आकर उन्होंने केवल उपस्थिति दर्ज कराई है. 

उधर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "महिला अपराध की घटना हुई है. सरकार इन घटनाओं पर संवेदनशील है... उनके कार्यकाल में सरकार अपराधियों को संरक्षित रखती थी लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करती है... सरकार ऐसे अपराधियों को दंडित करती है..."

यह भी पढ़ें- 'अपराधी नंगा नाच कर रहे, नीतीश कुमार असहाय और कमजोर', तेजस्वी यादव का बड़ा हमला

Published at : 20 Feb 2026 03:22 PM (IST)
