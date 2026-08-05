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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारउपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बने MLC, राज्यपाल ने किया मनोनीत

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बने MLC, राज्यपाल ने किया मनोनीत

Deepak Prakash News: बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है. दीपक प्रकाश का कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक होगा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Aug 2026 09:37 PM (IST)
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बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद (MLC) का सदस्य मनोनीत किया गया है. उन्हें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने मनोनीत सदस्य देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट के लिए मनोनीत किया है.

उपेंद्र कुशवाहा ने PM और गृहमंत्री का जताया आभार

RLM के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है. इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, LJP (R) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी शुक्रिया अदा किया.

भरोसा है दीपक प्रकाश समर्पित होकर जनसेवा करेंगे- उपेंद्र कुशवाहा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पोस्ट में आगे कहा, ''मुझे पूरा विश्वास है कि दीपक प्रकाश पूर्ण समर्पण और जनसेवा की भावना के साथ बिहार के विकास तथा जनता के हितों को नई मजबूती देंगे.''

दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए थे सवाल

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत दिनों बगैर किसी सदन के सदस्य रहते हुए दीपक प्रकाश के पंचायती राज मंत्री पद बने रहने को लेकर सवाल खड़ा किया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि दीपक प्रकाश बिना विधायक या MLC बने इतने लंबे समय तक मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं? इस संबंध में अदालत ने सम्राट चौधरी सरकार से जवाब मांगा था.

दीपक प्रकाश का मंत्री पद फिलहाल सुरक्षित

इसके बाद सरकार ने आनन-फानन में बीजेपी के MLC देवेश कुमार से इस्तीफा लेकर दीपक प्रकाश के लिए जगह बनाई. सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले एमएलसी बनाए जाने के बाद दीपक प्रकाश का मंत्री पद फिलहाल सुरक्षित हो गया है.

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Published at : 05 Aug 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
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