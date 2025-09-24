हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'काम के नेता बा भैया…', CWC की बैठक के बीच तेजस्वी यादव को CM बनाने के लिए गाना लॉन्च

'काम के नेता बा भैया…', CWC की बैठक के बीच तेजस्वी यादव को CM बनाने के लिए गाना लॉन्च

Bihar Elections 2025: तेजस्वी यादव के लिए लॉन्च किए गए गाने के जरिए उन्हें साफ दिल और जुबान का पक्का वाला नेता बताया गया है. दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेताओं पर हमला किया गया है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

पटना में बुधवार (24 सितंबर, 2025) को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. इस बीच आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव के लिए गाना लॉन्च किया गया. गाने के जरिए तेजस्वी यादव को क्यों सीएम बनाना चाहिए इस बात का जिक्र है. इस गाने के वीडियो को आरजेडी के एक्स हैंडल से बुधवार की सुबह शेयर किया गया. इसे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी शेयर किया है.

लालू यादव ने तेजस्वी यादव के लिए एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, "काम के नेता बा भैया काम के नेता बा", जो गाने का टाइटल है. इस गाने के वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा, जिसकी सोच सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए है. 17 महीनों की छोटी-सी अवधि मगर काम ऐतिहासिक और अभूतपूर्व! ना सत्ता की लालसा, ना कुर्सी की भूख, एकमात्र इच्छा यही कि हर बिहारवासी सुख, समृद्धि और सम्मान के साथ आगे बढ़े. आज बिहार गर्व से कह रहा है कि "हमारे पास है वो नेतृत्व, जो सिर्फ जनता के लिए जीता है, जनता के लिए काम करता है."

गाने के जरिए क्या कुछ संदेश दिया गया?

गाने के जरिए लोगों से अपील की गई है कि वे सच्चे नेता को चुनें. जांच-परख कर और ठोक बजाकर ही अपना वोट दें. गाने में तेजस्वी यादव को जनता का बेटा बताते हुए लाडला कहा गया है. इसके जरिए सत्ताधारी दल के नेताओं पर हमला किया गया है. एक तरफ तेजस्वी यादव को साफ दिल का नेता और जुबान का पक्का बताया गया है तो वहीं विरोधियों को केवल काम का नेता बताया गया है.

जनता की ओर से कहा गया- अब 5 साल तेजस्वी को देंगे

गाने में इस बात का जिक्र है कि कैसे तेजस्वी यादव जनता के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ते हैं. गांव-गांव और घर-घर जाकर कैसे मदद करते हैं. इनकी सेवा भावना ऐसी है कि इसे देखकर विपक्षी भी डरते हैं. गाने के बोल में जनता की ओर से कहा जा रहा है कि 20 साल हमने देख लिया है और अब पांच साल तेजस्वी यादव को देंगे, क्योंकि उनके 17 महीनों के कार्यकाल को बिहार ने देखा है. उन्होंने जितना वादा किया था उससे अधिक किया है. इस बार केवल तेजस्वी की गूंज है.

Published at : 24 Sep 2025 01:17 PM (IST)
Tags :
Lalu Prasad Yadav Tejashwi Yadav Lalu Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav CWC Meeting Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
