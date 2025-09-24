हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आया, 2020 के मुकाबले RJD, लेफ्ट, VIP को नुकसान नहीं, कांग्रेस को बड़ा घाटा

बिहार चुनाव: सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आया, 2020 के मुकाबले RJD, लेफ्ट, VIP को नुकसान नहीं, कांग्रेस को बड़ा घाटा

Bihar Elections: सूत्रों की मानें तो आरजेडी सबसे अधिक 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. वहीं कांग्रेस को 52 सीटें मिल सकती हैं. महागठबंधन के दलों के बीच बातचीत हो रही है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी पटना में आज (बुधवार) कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है. बिहार चुनाव (2025) से पहले यह ऐतिहासिक मीटिंग पटना के सदाकत आश्रम में हो रही है. इस बैठक के बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है यह सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आया है. 2020 के मुकाबले के अनुसार आरजेडी, लेफ्ट और वीआईपी को नुकसान नहीं है लेकिन कांग्रेस को बड़ा घाटा हो सकता है.

इस चुनाव में कांग्रेस को मिल सकती हैं 52 सीटें

सूत्रों की मानें तो आरजेडी सबसे अधिक 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. वहीं कांग्रेस को 52 सीटें मिल सकती हैं. वाम दल को 35 (इसमें CPIML, CPI और CPM शामिल हैं) और वीआईपी को 15 सीटें मिल सकती हैं. इस फॉर्मूले में थोड़ा ऊपर-नीचे होने की संभावना है, अगर पशुपति पारस की पार्टी RLJP और JMM महागठबंधन में आती है तो इन्हें 2-2 सीटें दी जा सकती हैं.

उक्त फॉर्मूले पर महागठबंधन के दलों के बीच बातचीत हो रही है. सभी दलों की सहमति होते ही औपचारिक ऐलान किया जा सकता है. 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए सीट बंटवारे के फॉर्मूले के आधार पर ही इस बार भी सब कुछ होगा. 2024 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी 23 और कांग्रेस नौ सीटों पर चुनाव लड़ी थी. वहीं वाम दलों को पांच सीटें (CPIML तीन, CPM एक, CPI एक) मिली थीं. वीआईपी को तीन सीटें मिली थीं. 

2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन में 144 पर आरजेडी लड़ी थी. 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी. वहीं 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ी थीं. लेफ्ट पार्टियों में सीपीएम को चार सीटें, सीपीआई को छह और सीपीआई माले को 19 सीटें दी गई थीं.

2020 में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी कांग्रेस

बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीट दी गई थी. हालांकि पार्टी के प्रत्याशियों ने शानदार प्रदर्शन नहीं किया और ज्यादातर सीटों पर हार हो गई. केवल 19 सीटों पर ही कांग्रेस जीती थी. कई बार इसको लेकर लालू यादव भी कह चुके हैं कि क्या कांग्रेस को अधिक सीटें हारने के लिए दे दी जाए? दूसरी ओर देखने वाली बात होगी कि कम सीटों पर कांग्रेस मानती है या फिर बढ़ाने के लिए कुछ और दबाव बनाती है.

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 12:20 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Congress Working Committee CWC Meeting Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
बिहार
बिहार चुनाव: CWC की बैठक से पहले निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
बिहार चुनाव: CWC की बैठक से पहले निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
बिहार
बिहार चुनाव: CWC की बैठक से पहले निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
बिहार चुनाव: CWC की बैठक से पहले निकला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? कौन कितने पर लड़ सकता है जानिए
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
दिल्ली NCR
तिहाड़ जेल से हटेगी अफजल गुरु की कब्र? हिंदू संगठन की मांग पर दिल्ली HC ने लिया यह फैसला
तिहाड़ जेल से हटेगी अफजल गुरु की कब्र? हिंदू संगठन की मांग पर दिल्ली HC ने लिया यह फैसला
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget