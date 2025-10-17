हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारWatch: खेसारी लाल यादव ने किया नामांकन, बोले- 'अगर आपको लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं तो…'

Watch: खेसारी लाल यादव ने किया नामांकन, बोले- 'अगर आपको लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं तो…'

Khesari Lal Yadav: खेसारी को छपरा सीट से आरजेडी ने टिकट दिया है. उन्होंने कहा कि संगीत को साइड नहीं करुंगा, थोड़ा कम करुंगा, इधर (राजनीति में) टाइम ज्याद दूंगा क्योंकि छपरा में समस्या बहुत ज्यादा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Oct 2025 05:57 PM (IST)
आरजेडी के टिकट पर भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को छपरा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया. इस सीट से उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना था लेकिन अब खुद ही खेसारी लाल यादव मैदान में उतर गए हैं. इससे पहले बीते गुरुवार को खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी ने आरजेडी की सदस्यता ली थी. इस बीच छपरा में खेसारी लाल यादव ने बड़ा बयान दिया है. 

खेसारी लाल यादव ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "मैं चाहता था कि पत्नी मेरी चुनाव लड़े. मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहता था. संगीत को साइड नहीं करुंगा, थोड़ा कम करुंगा, इधर (राजनीति में) टाइम ज्याद दूंगा क्योंकि छपरा में समस्या बहुत ज्यादा है. इस बार की बारिश में डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया था." 

'…तो हमें भी बदलना'

खेसारी लाल ने राजनीतिक भविष्य को लेकर कहा कि प्रयास होगा कि जिस तरह उनके बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं उसी तरह जो छपरा के बच्चे हैं और जो आने वाले हैं वो कम से कम बेहतर स्कूल में पढ़ें. उन्होंने आगे कहा, "तेजस्वी भैया का संकल्प है और पूरे महागठबंधन का संकल्प है कि हम लोगों को पलायन रोकना है. एक बार बदलने की जरूरत है. अगर आपको लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं तो हमें भी बदलना है." 

दूसरी ओर उन्होंने कहा, "बिहारी जब शब्द आता है तो लोग उसको गाली की तरह देखते हैं. हम हर शहर में जाकर मजदूरी करते हैं और दुनिया मजदूर समझती है. अगर हम अपने शहर में अपने घर में मजदूरी करेंगे तो लोग मजदूर नहीं कहेगा."

बता दें कि छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है. वर्तमान में इस सीट से डॉ. सीएन गुप्ता विधायक हैं. पिछले दो कार्यकाल से वह इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने छोटी कुमारी को प्रत्याशी बनाया है. 

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 17 Oct 2025 05:54 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Khesari Lal Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
