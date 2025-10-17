हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: JDU में भगदड़, प्रदेश सचिव ने दिया इस्तीफा, सैकड़ों समर्थकों ने भी छोड़ी पार्टी, जानें वजह

Bihar Election 2025: जेडीयू के प्रदेश सचिव सह जिला बीस सूत्री कमेटी के सदस्य बद्री भगत ने साजिश का आरोप लगाया है. उनके अनुसार, उन्हें टिकट देने की बात कही गई थी.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को रोहतास में झटका लगा है. शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को जेडीयू के प्रदेश सचिव सह जिला बीस सूत्री कमेटी के सदस्य बद्री भगत ने अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया. त्यागपत्र देते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की. नाराजगी के पीछे की वजह टिकट (विधानसभा चुनाव के लिए) है.

बद्री भगत के साथ करीब तीन हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि बीते तीन अक्टूबर को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष करगहर विधानसभा से टिकट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 11 दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले लोगों ने उनका टिकट कटवा दिया. 

'पार्टी को कमजोर करने की चल रही साजिश'

बद्री भगत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया. कहा कि हम लोग लंबे समय से पार्टी के हित में कार्य करते आ रहे हैं और गांव-गांव जाकर मुख्यमंत्री के कार्यों से लोगों को अवगत कराया है, लेकिन कुछ लोग कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं.

पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक एवं जिलाध्यक्ष दे चुके इस्तीफा 

बता दें कि इससे पहले जिले के दो विधानसभा क्षेत्र से टिकट की होड़ में लगे पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह और पूर्व विधायक अशोक सिंह कुशवाहा इस्तीफा दे चुके हैं. जिलाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा ने भी इस्तीफा दे दिया है. चुनाव से ठीक पहले नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के इस्तीफे से जिले की कई विधानसभा सीटों पर पार्टी को नुकसान हो सकता है. देखना होगा कि पिछले चुनाव (2020) में जिले की सभी विधानसभा सीट गंवाने वाले एनडीए को इस बार कितनी सीटों पर जीत हासिल होती है.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: 'अमित शाह नीतीश को मनाने गए या धमकाने', जानिए भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा

Published at : 17 Oct 2025 05:29 PM (IST)
