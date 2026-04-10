बिहार MLC उपचुनाव: RJD ने घोषित किया अपना उम्मीदवार, इस नेता के बेटे को दिया टिकट

बिहार विधान परिषद की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव होना है. शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को आरजेडी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया. पार्टी ने सोनू कुमार राय को टिकट दिया है. सोनू राय के पिता लालदास राय भी एमएलसी रह चुके हैं.

इसकी जानकारी प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने दी है. सोनू राय भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से एमएलसी का उपचुनाव लड़ेंगे. वे भोजपुर जिले के बांसटाल, मीरगंज, आरा नगर, वार्ड नं- 06 के रहने वाले हैं.

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राधाचरण शाह के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट

बता दें कि जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है वह राधाचरण शाह की थी. उनके इस्तीफे के बाद यह खाली हुई है. 16 नवंबर 2025 से यह खाली थी. चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी होगी. नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल है. नामांकन पत्रों की जांच 24 अप्रैल को होगी. 27 तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. इस सीट के लिए मतदान 12 मई 2026 को होगा. मतगणना 14 मई 2026 को होगी.

इस सीट पर जो भी निर्वाचित होगा उसका कार्यकाल 7 अप्रैल 2028 तक होगा. 2025 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राधाचरण शाह संदेश विधानसभा से विधायक चुने गए हैं. अब देखना होगा कि इस सीट पर उपचुनाव में किसकी जीत होती है. इस चुनाव में आम जनता वोट नहीं करती है.



सोनू राय के बारे में जानें तो उनके पिता लालदास राय का संबंध आरजेडी से बढ़िया रहा है. सोनू राय 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी से लड़ना चाह रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका था. टिकट के लिए कई दावेदार थे. ऐसे में आरजेडी से अशोक कुमार सिंह उर्फ रामबाबू सिंह को टिकट मिला था. हालांकि वे चुनाव हार गए थे.



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