बिहार में NDA सरकार बनी तो कौन होगा मुख्यमंत्री? रामदास अठावले ने कर दिया क्लियर!

हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में NDA सरकार बनी तो कौन होगा मुख्यमंत्री? रामदास अठावले ने कर दिया क्लियर!

Bihar Election: रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि वोट चोरी होती है तो आपके लोग भी करते थे. वैसे जिसके पास दो-दो वोटर आईडी कार्ड है उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए.

By : शशांक कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 02:38 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के प्रमुख रामदास अठावले ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है.

रामदास अठावले ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने राज्य का चौमुखी विकास किया है.

पिछली बार से ज्यादा सीटों पर सत्ता में लौटेगी एनडीए- रामदास अठावले

रामदास अठावले ने कहा कि एनडीए इस बार पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है. उन्होंने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है. जनता उन पर भरोसा करती है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार NDA पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में लौटेगी.

अठावले ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई दिशा पाई है. गांव से लेकर शहर तक सड़कों, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में सुधार हुआ है. यही वजह है कि जनता फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जता रही है. 

खुद वोट चोरी करने वाले आज दूसरों पर लगा रहे आरोप- अठावले

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस नेताओं द्वारा बीजेपी नेता राकेश सिन्हा और कुछ अन्य नेताओं की तस्वीरें साझा की गईं, जिनमें दावा किया गया कि उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस वाले अब दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि वोट चोरी का काम तो कांग्रेस के समय में भी होता था. वे खुद बोगस वोटिंग करते थे.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी के पास दो-दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो यह गलत है, लेकिन यह नया नहीं है. कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए ऐसे कई खेल किए हैं. आज वही लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोहरी वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए.

अठावले ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग मतदाता सूचियों में दर्ज है, तो चुनाव आयोग को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिसके पास दो वोटर आईडी हैं, उसका एक नाम हटाना चाहिए. लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, चाहे कोई भी दल हो.

NDA की सरकार विकास के मुद्दे पर जीतेगी

अठावले ने अंत में कहा कि बिहार की जनता जाति या धर्म नहीं, विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार दोबारा बनेगी और इस बार पहले से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी.

Published at : 07 Nov 2025 02:38 PM (IST)
Rahul Gandhi RAMDAS ATHAWALE Bihar Assembly Election 2025 CONGRESS  Elections 2025 Bihar Election 2025
